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17:41 (мск), источник: ЮГА.ру

Находящаяся под следствием вице-мэр Краснодара Ольга Яковлева покинула свой пост

Заместитель мэра Краснодара Ольга Яковлева покинула свой пост.

Яковлева написала заявление об уходе по собственному желанию, глава Краснодара Евгений Первышов подписал его, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, Яковлева арестована на два месяца по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она согласовала сделку по аренде земли между водоканалом и частным предприятием и нарушила ряд норм — проект не прошел процедуру общественных слушаний и не были проведены торги. На время следствия ее отстранили от работы.

Яковлева координировала работу по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, вопросы финансового контроля.

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