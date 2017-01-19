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18:07 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Министр обороны России Шойгу вручил командующему ЮВО штандарт

В Ростовскую область прибыл министр обороны России. Рабочий визит Сергея Шойгу начался с посещения Кадамовского полигона, где дислоцируется воссозданная легендарная 150-ая мотострелковая дивизия.

Он проинспектировал строительство военного городка и отправился в Ростов.

Это первый официальный визит министра обороны России в 150-ю мотострелковую дивизию. В ходе рабочей поездки в Южный военный округ глава ведомства Сергей Шойгу посещает не просто воинскую часть, а легендарное боевое соединение, прославившиеся ещё в Великую Отечественную войну — именно в его составе воевали Егоров и Кантария, водрузившие знамя Победы на Рейхстаг. В своё время дивизия была расформирована, и вот теперь переживает второе рождение. Она унаследовала от предшественницы не только номер, но и почётное наименование, и боевую награду.

150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова 2-ой степени мотострелковая дивизия теперь базируется в районе полигона Кадамовский. К выполнению боевой учёбы соединение приступило в декабре прошлого года. К этому времени в кратчайшие сроки был построен военный городок — первый из пяти — для размещения личного состава и боевой техники. Министр обороны знакомится с бытом солдат, в первую очередь заходит в казарму.

Не менее важный пункт в программе визита — посещение солдатской столовой. Все здания, в том числе и это — быстровозводимые, модульные, с применением самых современных технологий и материалов. Тепло, чисто и уютно. Парковая зона — место базирования боевых машин. Дивизия полностью укомплектована, в её составе не только мотострелковые, но и танковые, артиллерийские, зенитный, ракетный полки, а также подразделения разведки и материально-технического обеспечения.

После Кадамовского полигона министр обороны Российской Федерации прибыл в Ростов-на-Дону. Здесь в штабе Южного военного округа у Сергея Шойгу было запланировано одно из самых торжественных и красивых мероприятий, в котором принимает участие глава военного ведомства.

В присутствии личного состава министр зачитывает приказ о назначении генерал-полковника Александра Дворникова командующим войсками Южного военного округа. Отмечает все заслуги боевого генерала, особенно в период его командования российской группировкой войск в Сирии.

«На этом сложном участке работы он зарекомендовал себя грамотным военачальником, с широким оперативным мышлением, умеющим добиваться эффективного выполнения поставленных задач», — говорит министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

К обязанностям командующего войсками Южного военного округа Александр Дворников приступил ещё в сентябре прошлого года, но именно этот момент является своеобразным закреплением приказа о назначении.

Министр обороны вручает генерал-полковнику штандарт командующего. Это определённый символ и устоявшаяся воинская традиция. С этого момента Александр Дворников полностью наделен регалиями командующего Южным военным округом.

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