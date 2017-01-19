Астанинский процесс продлится несколько дней — МИД РФ

«Давайте дадим время окончательно сформировать переговорной команде, потом мы об этом объявим. Министерского уровня не предполагается. Одним днём проводить переговоры в Астане не предполагается, предполагается несколько дней», — подчеркнула Мария Захарова.

Встреча по Сирии в Астане может продлиться несколько дней. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает агентство «Интерфакс».

Зарубежный эксперт Джейкоб Зенн считает, что Казахстан является идеальной страной для проведения подобных переговоров, поскольку страна имеет хорошие отношения с всеми крупными международными державами, которые соберутся за столом.

«Кроме того, ни одна из повстанческих фракций не имеет претензий к Казахстану. Казахстан не вмешивался в ход Сирийской войны, Казахстан, в этом отношении, нейтральное государство. Поэтому, если какая-либо страна проявит инициативу провести переговоры у себя, она должна быть безопасной и нейтральной, а Казахстан отвечает всем этим требованиям. Так что Астанинский процесс — это новый уникальный формат», — приводит слова эксперта Казахстанский институт стратегических исследований.

По словам другого зарубежного эксперта Фархада Мамедова, Казахстан имеет потенциал стать Азиатской Женевой для урегулирования конфликтов.

«Место проведения встречи выбрано не случайно, так как Казахстан является мусульманским государством, к тому же непостоянным членом СовБеза ООН со стабильной позицией на международной арене. Авторитет президента Нурсултана Назарбаева среди участников переговоров позволяет создать условия для достижения максимального результата и продолжения переговоров именно в Астане в будущем. Несомненно, что Астана и Казахстан имеет потенциал стать Азиатской Женевой для урегулирования конфликтов и проведения переговоров на высшем уровне», — выразил своё мнение эксперт.

Переговоры по Сирии в Астане планируется провести 23 января. 12 января Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию конфликта.