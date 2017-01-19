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19:05 (мск), источник: БЕЛТА

Открытые диалоги в Гомеле планируют совмещать с бизнес-тренингами

В Год науки БРСМ уделяет особое внимание поддержке инновационной и научной деятельности молодежи, совершенствованию ее потенциала.

19 января, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. Гомельская городская организация ОО «БРСМ» планирует в Год науки совмещать открытые диалоги с бесплатными бизнес-тренингами. Об этом сегодня журналистам до начала открытого диалога «Молодежь. Наука. Бизнес. Инновации», отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил первый секретарь городской организации БРСМ Николай Светогор.

В Год науки БРСМ уделяет особое внимание поддержке инновационной и научной деятельности молодежи, совершенствованию ее потенциала. Для этого городская организация БРСМ запланировала в текущем году проведение большого количества мероприятий, реализацию разнообразных проектов, в том числе долгосрочных. «А для развития практических навыков у молодежи, которые им могут понадобиться для воплощения в жизнь собственных стартапов, планируем совмещать проведение открытых диалогов с бесплатными бизнес-тренингами и мастер-классами», — подчеркнул Николай Светогор.

Сегодня в открытом диалоге «Молодежь. Наука. Бизнес. Инновации» приняли участие около 70 студентов и учащихся Гомеля. Экспертами выступили проректор по научной работе Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого Андрей Бойко, предприниматель и бизнес-тренер Вячеслав Люсик, куратор проекта «100 идей для Беларуси» по Гомельской области Артем Карпенко.

Учащиеся и студенты смогли задать экспертам волнующие вопросы. Например, их интересовало, как стимулировать молодых людей на занятие научной деятельностью, платным или бесплатным должно быть образование в Беларуси, как правильно строить бизнес и другое. Эксперты, в свою очередь, дали молодежи советы, на что следует обращать внимание, генерируя ту или иную идею, как развить имеющийся потенциал и способности, чтобы добиться успеха. В частности, бизнес-тренер Вячеслав Люсик порекомендовал юношам и девушкам обратить внимание на ИТ-сферу.

Обращаясь к участникам открытого диалога, проректор ГГТУ имени П. О. Сухого отметил, что Год науки даст новый импульс развитию инновационной молодежной деятельности. «На базе вузов запланировано проведение ряда мероприятий, во время которых студентов научат, как превратить их идеи в конечный инновационный продукт», — добавил Андрей Бойко.

Проект БРСМ «Открытый диалог» приобрел масштаб общественного движения и реализуется как широкая дискуссионная площадка. Встречи проходят во всех регионах и являются еще одной формой прямой связи власти и граждан, эффективным инструментом развития гражданского общества в Беларуси. В Гомельской области в I квартале 2017 года планируют провести более 70 открытых диалогов.

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