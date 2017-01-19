В Екатеринбург прибыл правительственный спецборт Сергея Шойгу

В аэропорт «Кольцово» в четверг, 19 января, около 21 часа приземлился самолет Ту-154 № 85686 специального летного отряда «Россия» с министром обороны Сергеем Шойгу на борту. Таковы данные авиационного онлайн-радара Flighradar24. Ожидается, что глава российского военного ведомства примет участие в масштабных организационно-мобилизационных сборах командования Вооруженных сил на базе ЦВО.

Сборы командующих всеми военными округами и флотами России начались 19 января и посвящены действиям руководства ВС РФ в условиях военной угрозы и войны. Екатеринбург стал одним из трех центров проведения столь масштабного мероприятия.

Как уточняют источники «АиФ-Урал» в армейской среде, Шойгу переночует в министерском доме, находящемся в резиденции командующего в Зеленой Роще, что в центре Екатеринбурга. В пятницу, 20 января министр проведет занятия в штабе Центрального военного округа и посетит «Уральский завод гражданской авиации», выпускающий армейские беспилотники.