Премьер Нидерландов заявил, что поддерживает введение «безвиза» для украинцев

Кроме того, Рютте также сказал, что поддерживает продолжение давления на Россию при помощи санкций до полного выполнения Минских договоренностей.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что поддерживает скорейшее введение безвизового режима с Украиной. Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе, передает пресс-служба главы государства.

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«Премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины», — говорится в сообщении.

В свою очередь Порошенко заявил, что решение декабрьского заседания Европейского Совета открывают перспективы для завершения процесса ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщал УНИАН, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли ожидает официального одобрения механизма временного приостановления действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами в феврале-марте, что необходимо для начала межинституциональных переговоров Европейской комиссии, Европейского Совета и Европейского парламента для отмены виз для украинцев.

«Сейчас договоренность относительно механизма приостановления безвизового режима достигнута. Должно быть формальное одобрение этой договоренности в феврале или марте. И сразу после этого состоится триалог в Брюсселе между различными институтами, чтобы формально согласовать визовую либерализацию для Украины», — заявил Мингарелли.

Ранее, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляла, что правительство Королевства Нидерланды после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.