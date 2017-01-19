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20:43 (мск), источник: Интерфакс

Обама написал прощальное письмо американцам и поблагодарил их

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Уходящий 44-й президент США Барак Обама написал американскому народу прощальное письмо.

Источник: AP 2016
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«До того, как я передам (все полномочия — ИФ) нашему 45-му президенту, я хочу еще раз поблагодарить вас за честь быть вашим 44-м президентом. Потому что все, чему я научился за это время, я научился благодаря вам. Вы сделали меня более хорошим президентом и более хорошим человеком», — говорится в письме, распространенном американскими СМИ.

Все эти восемь лет вы были источником доброты, жизнестойкости и надежды, из которых я черпал силу
Барак Обама44-й Президент США
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«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»

«Все мы, невзирая на то, какую партию поддерживаем, должны продолжать эту работу — приносящую радость работу гражданина. Не только тогда, когда проходят выборы, не только когда под угрозой наши частные интересы, но и на всем промежутке жизненного пути», — продолжил завершающий свой президентский срок Обама.

«И когда прогресс кажется слишком медленным, помните: Америка — это не проект одного человека. Самое могущественное слово в нашей демократии — это слово «Мы». «Мы — народ». «Мы справимся», — написал Обама.

Завершил свое письмо Обама словами, ставшими в свое время его слоганом в предвыборной кампании: «Да, мы можем» («Yes, we can»).

Комментарии
1
Евгений Краснов
Источник "доброты" из которых я пил кровь других.
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