Обама написал прощальное письмо американцам и поблагодарил их

«До того, как я передам (все полномочия — ИФ) нашему 45-му президенту, я хочу еще раз поблагодарить вас за честь быть вашим 44-м президентом. Потому что все, чему я научился за это время, я научился благодаря вам. Вы сделали меня более хорошим президентом и более хорошим человеком», — говорится в письме, распространенном американскими СМИ.

Все эти восемь лет вы были источником доброты, жизнестойкости и надежды, из которых я черпал силу

«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»

«Все мы, невзирая на то, какую партию поддерживаем, должны продолжать эту работу — приносящую радость работу гражданина. Не только тогда, когда проходят выборы, не только когда под угрозой наши частные интересы, но и на всем промежутке жизненного пути», — продолжил завершающий свой президентский срок Обама.

«И когда прогресс кажется слишком медленным, помните: Америка — это не проект одного человека. Самое могущественное слово в нашей демократии — это слово «Мы». «Мы — народ». «Мы справимся», — написал Обама.

Завершил свое письмо Обама словами, ставшими в свое время его слоганом в предвыборной кампании: «Да, мы можем» («Yes, we can»).