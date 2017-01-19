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20:31 (мск), источник: Telegraf.by

Беларусь и Латвия могут ввести безвизовый режим при проведении ЧМ по хоккею

Сегодня, 19 января, стало известно, что Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение у себя чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Источник: Telegraf.by

Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что в случае ее удовлетворения власти государства могут подумать о введении безвизового режима во время проведения турнира.

«Учитывая шаги, которые Беларусь делает навстречу Евросоюзу, то к 2021 году безвизовый режим не выглядит фантастическим», — отметил мэр латвийской столицы.

Также Нил Ушаков рассказал, что расценивает подачу совместной заявки не только как спортивный ход, но и как важный шаг в отношениях между Беларусью и Европейским союзом, передает ТАСС.

«Будем держать кулачки, чтобы наша заявка выиграла, нам вместе удалось бы провести турнир на высоком уровне», — сказал он.

19 января руководители хоккейных федераций Беларуси и Латвии — Игорь Рачковский и Айгарс Калвитис — подписали соглашение о совместной заявке на проведение в 2021 году чемпионата мира по хоккею. Единственным соперником в борьбе за право принять мировое первенство является Финляндия.

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