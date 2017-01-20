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11:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Чиновники возьмут под контроль уборку мусора на Кубани

По поручению губернатора в Краснодарском крае будут работать комиссии по проверке санитарного состояния муниципалитетов.

Источник: ГТРК «Кубань»

Селекторное совещание о наведения санитарного порядка на территории Кубани провел вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Как отметил заместитель главы региона в некоторых городах и районах края забиты мусором ливневые канализации, нет площадок для приема крупногабаритных отходов, образуются несанкционированные свалки. Организация санитарной очистки населенных пунктов является одним из приоритетов в деятельности органов местного самоуправления.

— Безалаберное отношение к санитарной очистке территории недопустимо. Готовится распоряжение главы региона о проведении с середины февраля всекубанского двухмесячника и субботника по наведению порядка. Уже созданы санитарные комиссии, которые будут проверять все муниципалитеты и еженедельно готовить отчеты о том, как продвигается работа в этом направлении, — говорил Андрей Алексеенко, вице-губернатор Краснодарского края.

Также в ходе совещания рассматривался вопрос систематизации работы с твердыми бытовыми отходами в крае. Андрей Алексеенко отметил, что в настоящее время только 15 полигонов лицензированы. Там, где этот процесс еще не завершен, вице-губернатор призвал глав муниципалитетов взять вопрос под личный контроль, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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