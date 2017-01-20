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10:09 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов потребовал от муниципалов публиковать отчёты о работе МУПов

В случае отсутствия желания публиковать отчёты о работе МУПов последуют финансовые санкции.

Муниципалитеты Калининградской области обязаны публиковать отчёты о работе подведомственных им муниципальных учреждений. Об этом, подчеркнув «запрос в обществе на открытость», заявил на встрече с Ассоциацией муниципальных образований региона в четверг врио губернатора Антон Алиханов.

«Есть запрос в обществе на большую открытость, в том числе для муниципальных властей, муниципальных и унитарных предприятий, — заявил Алиханов. — Одно из требований к муниципальным властям — размещать на своих сайтах отчёты о деятельности муниципальных унитарных предприятий».

Комментируя журналистам новое требование, временный глава региона заявил, что в случае отсутствия желания публиковать отчёты о работе МУПов последуют финансовые санкции, в частности, областной бюджет перестанет их кредитовать. «Мы просто перестанем финансировать эти муниципалитеты», — подчеркнул Алиханов. По его словам, требование будет закреплено в соглашениях между областью и муниципалитетами, регулирующими контрольно-надзорные полномочия.

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