Алиханов потребовал от муниципалов публиковать отчёты о работе МУПов

Муниципалитеты Калининградской области обязаны публиковать отчёты о работе подведомственных им муниципальных учреждений. Об этом, подчеркнув «запрос в обществе на открытость», заявил на встрече с Ассоциацией муниципальных образований региона в четверг врио губернатора Антон Алиханов.

«Есть запрос в обществе на большую открытость, в том числе для муниципальных властей, муниципальных и унитарных предприятий, — заявил Алиханов. — Одно из требований к муниципальным властям — размещать на своих сайтах отчёты о деятельности муниципальных унитарных предприятий».