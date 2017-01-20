Алиханов потребовал от муниципалов публиковать отчёты о работе МУПов
В случае отсутствия желания публиковать отчёты о работе МУПов последуют финансовые санкции.
В случае отсутствия желания публиковать отчёты о работе МУПов последуют финансовые санкции.
Муниципалитеты Калининградской области обязаны публиковать отчёты о работе подведомственных им муниципальных учреждений. Об этом, подчеркнув «запрос в обществе на открытость», заявил на встрече с Ассоциацией муниципальных образований региона в четверг врио губернатора Антон Алиханов.
«Есть запрос в обществе на большую открытость, в том числе для муниципальных властей, муниципальных и унитарных предприятий, — заявил Алиханов. — Одно из требований к муниципальным властям — размещать на своих сайтах отчёты о деятельности муниципальных унитарных предприятий».
Комментируя журналистам новое требование, временный глава региона заявил, что в случае отсутствия желания публиковать отчёты о работе МУПов последуют финансовые санкции, в частности, областной бюджет перестанет их кредитовать. «Мы просто перестанем финансировать эти муниципалитеты», — подчеркнул Алиханов. По его словам, требование будет закреплено в соглашениях между областью и муниципалитетами, регулирующими