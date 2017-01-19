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22:34 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Суд ООН разместил в сети текст иска Украины против России

Текст исковых требований Украины к России находится на сайте Международного суда ООН в Гааге в формате pdf, который открывается в интернете при помощи внешней ссылки.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Международный суд ООН разместил в интернете полный текст иска Украины к России.

Ознакомиться с текстом исковых требований Украины к России можно здесь.

В иске сказано, что, согласно позиции Киева, «с 2014 года Россия увеличила свое вмешательство в украинские дела до новых опасных уровней, совершив военное вторжение в Украину, финансируя акты терроризма и нарушив права миллионов украинских граждан».

Украина полагает, что «своими действиями Россия нарушила фундаментальные принципы международного права».

К актам терроризма, которые по утверждению Украины, инициировала Россия, Киев причислил в том числе крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области.

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