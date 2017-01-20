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01:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

По словам главы Специальной мониторинговой миссии в Украине посла Эртугрула Апакана, стороны продолжают нарушать режим прекращения огня и другие соглашения. СММ зафиксировала заметный рост использования ракетно-залповых систем и другой артиллерии.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Ситуация в зоне конфликта на Донбассе ухудшается, заявил в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ глава Специальной мониторинговой миссии в Украине посол Эртугрул Апакан.

Как отмечается в его заявлении, распространенном пресс-службой организации, ‎"ситуация с безопасностью в Донецкой и Луганской областях ухудшается.

«Стороны продолжают нарушать режим прекращения огня и другие соглашения. СММ зафиксировала заметный рост использования вооружения, указанного в этих соглашения, включая множество ракетно-залповых систем и другую артиллерию», — говорится в сообщении.

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Апакан полагает, что если имплементация договоренностей провалится, это будет означать риск дальнейшей эскалации конфликта.

Как заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик, сторонам необходимо обеспечить безопасность на Донбассе, чтобы избежать негативных последствий для гражданского населения, которое проживает на территориях в зоне конфликта.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года на Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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