Суд отклонил иск Юлии Тимошенко к премьер-министру Гройсману
Печерский районный суд Киева принял решение об отклонении иска лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко к
Печерский районный суд Киева принял решение об отклонении иска лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко к
Об этом со ссылкой на адвоката юридической фирмы GENTLS Олега Громового сообщает «Укринформ».
«Есть решение Печерского районного суда Киева, согласно которому судья Литвинова отказала Тимошенко Юлии Владимировне в иске к Гройсману о защите чести и деловой репутации. Есть еще апелляционные инстанции, но пока решение суда не в ее пользу», — сказал Громовой.
Напомним, что на брифинге 8 июля 2016 года Владимир Гройсман обвинил
«Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она сегодня живет в доме,
В своей электронной декларации Тимошенко указала, что в прошлом году получала около 6300 гривен в месяц заработной платы. Также она написала, что имеет квартиру в Днепре площадью 59,4 квадратных метров и арендует дом площадью 588 квадратных метров в поселке Козин Киевской области.