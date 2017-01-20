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01:51 (мск), источник: ТАСС

Reuters: ЭКОВАС объявило о приостановке операции в Гамбии

РАБАТ, 20 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявляет о приостановке операции в Гамбии с тем, чтобы дать последний шанс посредникам урегулировать кризис. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили в региональной организации.

Источник: AP 2016

19 января вечером континент ЭКОВАС, прежде всего, войска Сенегала и Нигерии, вошли в Гамбию, для обеспечения передачи власти избранному президенту Адаме Барроу со стороны действующего главы государства Яйи Джамме.

В ЭКОВАС в связи с этим отметили, что Джамме должен отказаться от власти до полудня сегодня, иначе военная операция в Гамбии продолжится.

Ранее 19 января Барроу был приведен к присяге в качестве главы государства. Церемония инаугурации состоялась в здании гамбийского посольства в столице Сенегала — Дакаре — в связи с обострившейся ситуацией в самой Гамбии.

«Это победа гамбийской нации. Наш национальный флаг будет высоко развеваться среди флагов самых демократических наций мира», — написал сразу после инаугурации Барроу на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

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