Reuters: ЭКОВАС объявило о приостановке операции в Гамбии

19 января вечером континент ЭКОВАС, прежде всего, войска Сенегала и Нигерии, вошли в Гамбию, для обеспечения передачи власти избранному президенту Адаме Барроу со стороны действующего главы государства Яйи Джамме.

В ЭКОВАС в связи с этим отметили, что Джамме должен отказаться от власти до полудня сегодня, иначе военная операция в Гамбии продолжится.

Ранее 19 января Барроу был приведен к присяге в качестве главы государства. Церемония инаугурации состоялась в здании гамбийского посольства в столице Сенегала — Дакаре — в связи с обострившейся ситуацией в самой Гамбии.

«Это победа гамбийской нации. Наш национальный флаг будет высоко развеваться среди флагов самых демократических наций мира», — написал сразу после инаугурации Барроу на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.