Минобороны призывает новых гражданских

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что Сергей Шойгу поручил проработать возможность замены пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги, «Ъ» рассказали источники, близкие к руководству Минобороны, а также несколько топ-менеджеров предприятий авиационной промышленности. По их словам, этот вопрос был поднят министром в ходе одного из ведомственных совещаний в начале января, после чего этим занялся его заместитель по вооружениям Юрий Борисов. «Сейчас ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты», — добавили в военном ведомстве. В пресс-службе Минпромторга «Ъ» сообщили, что «никаких документов на этот счет от Минобороны в министерство не поступало», однако подчеркнули:

предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) могут произвести и поставить для нужд Минобороны самолеты Ту-214, Ту-204СМ, SSJ 100, а также Ил-96−300

«Конкретные детали, включая модели самолетов и возможные сроки, относятся к сфере взаимоотношений Минобороны и производителя самолетов», — добавили в Минпромторге. В ОАК от комментариев вчера отказались.

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Поводом вернуться к теме обновления пассажирского авиапарка Минобороны стала катастрофа самолета Ту-154Б-2, произошедшая 25 декабря 2016 года. В тот день, напомним, военный борт с восемью членами экипажа и 84 пассажирами спустя несколько минут после взлета из аэропорта Адлер (Сочи) курсом на авиабазу Хмеймим (Сирия) потерпел крушение в Черном море. Впоследствии, как сообщал «Ъ» 12 января, ряд потенциальных версий трагедии были специалистами отклонены (например, теракт), но каких-либо официальных итогов межведомственная комиссия пока так и не представила.



На сегодняшний день Минобороны эксплуатирует 14 самолетов Ту-154Б-2 (1979−1985 годов выпуска), семь Ту-154М (1986−2012 годов), 36 Ту-134А и Ту-134А-3 (1975−1983 годов), а также девять Ил-62 (1977−1992 годов). Они выполняют международные и внутренние спецрейсы и используются как для перелетов руководства министерства и высших военачальников с подмосковной авиабазы Чкаловский, так и для перевозки личного состава (Ту-154 и Ту-134 входят в состав авиации всех военных округов и флотов). У военных СССР и России, исходя из размеров территории страны, всегда была потребность в довольно значительном парке «развозных» пассажирских лайнеров.

Однако до сих пор Минобороны на фоне очень активного обновления парка боевых самолетов в части замены старых Ту-134 ограничивалось лишь закупкой девяти новых Ан-148−100Е у Воронежского акционерного самолетостроительного общества в 2013—2016 годах (по ним есть заказ еще на четыре машины).

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Ту-214 же закупался ограниченно и только в спецмодификациях: в 2011—2013 годах военные получили два Ту-214ОН («Открытое небо») для контроля территорий иностранных государств по международным договорам, а до этого, в 2010—2011 годах — два самолета-разведчика Ту-214Р («Фракция»). В портфеле заказов на «214-е» до сих пор значились еще четыре борта: два стандартных и два воздушных пункта управления Ту-214ПУ.



По словам топ-менеджера предприятия авиационной промышленности, ОАК уже представила военным свои новые предложения. «На замену Ту-134 может пойти ближнемагистральный SSJ 100, а вместо Ил-62 и Ту-154 — более дальний Ту-214, — говорит отраслевой источник “Ъ”.— Этот вопрос сейчас прорабатывается военными». По его словам, Минобороны и ОАК предстоит согласовать «дорожную карту» действий (определить, какие борта будут первыми выводиться из эксплуатации, а какие — еще послужат) и выстроить производственный график (необходим для равномерной загрузки заводов в Казани и Комсомольске-на-Амуре).



По словам другого собеседника «Ъ», потенциальный контракт на Ту-214 с Минобороны важен для Казанского авиастроительного завода с точки зрения его загрузки до 2020 года: после этого его мощности военные рассчитывают использовать в производстве стратегического бомбардировщика Ту-160М2.



Заказ же на SSJ 100 со стороны Минобороны РФ не только увеличит загруженность Комсомольского-на-Амуре авиационного завода и принесет прибыль «Гражданским самолетам Сухого» (военные могут заказать не менее 20−25 бортов), но и позволит более активно продвигать самолет на зарубежные рынки, считает источник «Ъ», близкий к ОАК: «Это будет хорошая реклама».

Военные в своих оценках пока более осторожны: они утверждают, что Сергей Шойгу поручил своим подчиненным проработать вопрос замены авиапарка таким образом, чтобы ведомству не потребовалось запрашивать у правительства дополнительное финансирование.