Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Умер ведущий артист театра РФ, которому стало плохо на репетиции
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
"Не кадр, а шедевр": фанаты о провокационном фото жены Михайлова
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
10«Бегущий огонь»
1645-летие Константина Хабенского
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
04:53 (мск), источник: Интерфакс

Африканские страны приостановили военную операцию в Гамбии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Военная операция вооруженных сил африканских стран в Гамбии приостановлена с целью создания условий для переговоров с гамбийским президентом Яйя Джамме, чтобы убедить его оставить свой пост мирным путем, сообщают в четверг СМИ.

Источник: AP 2016

В Гамбию направилась делегация Гвинеи, Мавритании и Либерии во главе с гвинейским президентом Альфа Конде.

Если к полудню он не согласится отойти от власти, то мы начнем военное вторжение под флагом президента Конде
Марсель Алайн де Союзаглава Экономического сообщество стран западной Африки (ЭКОВАК)
Читайте также
Сенегальская армия вторглась в Гамбию

Победивший на президентских выборах оппозиционный лидер Адама Барроу уже принес присягу в посольстве Гамбии в Дакаре. Вместе с тем, Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, считает, что процесс голосования проходил с «серьезными нарушениями» и призывает к новым выборам.

Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства — Барроу. О его признании объявил также Совет безопасности ООН.

Ранее большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае, если дипломатическим путем не удастся убедить президента страны Джамме уйти в отставку после истечению срока его мандата.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Минобороны планирует вывести из эксплуатации самолеты Ту-154
CNN смоделировал сценарий убийства Трампа на инаугурации
Наркобарон Коротышка экстрадирован в США
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
Снежная лавина накрыла отель в Италии: найдены трое погибших
Спорт
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве Два промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь