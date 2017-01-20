Африканские страны приостановили военную операцию в Гамбии

В Гамбию направилась делегация Гвинеи, Мавритании и Либерии во главе с гвинейским президентом Альфа Конде.
Если к полудню он не согласится отойти от власти, то мы начнем военное вторжение под флагом президента Конде
Марсель Алайн де Союзаглава Экономического сообщество стран западной Африки (ЭКОВАК)
Победивший на президентских выборах оппозиционный лидер Адама Барроу уже принес присягу в посольстве Гамбии в Дакаре. Вместе с тем, Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, считает, что процесс голосования проходил с «серьезными нарушениями» и призывает к новым выборам.
Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства — Барроу. О его признании объявил также Совет безопасности ООН.
Ранее большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае, если дипломатическим путем не удастся убедить президента страны Джамме уйти в отставку после истечению срока его мандата.