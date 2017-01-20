Психологи Восточного военного округа протестировали новобранцев

Исследования показали, что около 90% новобранцев отправились в армию с желанием. Также было выяснено, что 10% из них имеют высшее образование. Этот показатель в два раза превышает аналогичный результат прошлого призыва, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.