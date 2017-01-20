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05:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Психологи Восточного военного округа протестировали новобранцев

Более 25,5 тысяч новобранцев протестировали специалисты центра психологической работы Восточного военного округа. С призывниками проводили беседы, также они выполняли различные тесты.

Исследования показали, что около 90% новобранцев отправились в армию с желанием. Также было выяснено, что 10% из них имеют высшее образование. Этот показатель в два раза превышает аналогичный результат прошлого призыва, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

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