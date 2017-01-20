В Уфе обсуждают инициативы к проекту «Стратегия 2030»

С презентацией пяти инициатив, разработанных 40 специалистами, обучившимися в Московской школе управления «Сколково», приглашены ознакомиться порядка 600 человек. Это ученые, депутаты, представители исполнительной власти, бизнеса, политики, науки, общественности. 150 из них имеют право голоса — проекты выставляются на голосование.

Далее к обсуждению приглашаются все желающие. Проект «Стратегии 2030» будет опубликован на сайте Минэкономразвития республики. До 19 марта на электронный адрес 2030@bashkortostan.ru граждане могут высылать свои предложения и мнения.

Рабочая группа разработала пять основных направлений: макроэкономическое развитие; развитие промышленности и рынков; социальное развитие — приоритет семьи; гибкость системы госуправления; сбалансированное развитие регионов республики.

Вторая половина мероприятия пройдет в Белебее, где соберутся представители других пяти моногородов Башкортостана.