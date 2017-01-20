После трагедии с детьми в Братске омбудсмен предложила изменить закон

После трагедии в Братске уполномоченный по защите прав детей в Приангарье Светлана Семенова предложила изменить закон о врачебной тайне. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Убийство двоих детей в Братске — не первый подобный случай как в городе, так и в регионе в целом. По словам детского омбудсмена, во всех трагедиях у матерей погибших было отмечено психическое расстройство.

«Согласно закону разглашение сведений о состоянии здоровья, диагнозе либо иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении лиц, не допускается даже после смерти пациента. Врачи неукоснительно следуют букве закона, но трагедии, десятками возникающие в городах России (Иркутская область не единственная, кто столкнулся с трагическими происшествиями), требуют проработки законодательства по изменению существующих норм и правил, — комментирует Светлана Семенова. — Это может быть расширение списка исключений, когда разглашение врачебной тайны допускается. Например, когда у врачей нет сомнения, что диагноз пациента, его состояние могут привести к тяжёлым последствиям, смерти детей».

Детский омбудсмен Приангарья убеждена, что при таких изменениях ничьи права нарушены не будут, общество только выиграет от такого взаимодействия.

Напомним, что 19 января стало известно о смерти двоих малолетних детей в Братске. В их убийстве призналась мать. Ранее женщина обращалась за помощью к психиатру.