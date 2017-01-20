В Хабаровском крае новейшие Су-34 выполнили бомбометание на полигоне

В 2016 году несколько партий многофункциональных бомбардировщиков Су-34 поступили в Восточный военный округ, завершающая в 2016 году партия прибыла в авиачасть в Хабаровском крае в декабре. Государственный контракт компании «Сухой» с министерством обороны на поставку партии из 92 бомбардировщиков Су-34 рассчитан до 2020 года.

«Экипажи многофункциональных бомбардировщиков Су-34 авиачасти ВВО в Хабаровском крае выполнили на одном из авиационных полигонов округа первые в этом году летно-тактические задания по бомбометанию по одиночным наземным целям. Кроме того, в ходе учебно-тренировочных полетов ряд экипажей Су-34 выполнил простой пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что часть экипажей также выполнила курс специальных летных заданий, что позволило им получить категорию инструкторов по пилотированию новых бомбардировщиков.