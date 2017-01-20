Нижегородские власти пообещали сохранить пакгаузы на Стрелке

— Нужно аккуратно отнестись к этой территории и учесть все мнения, чтобы понять, что делать и как сохранить историческое наследие, — сказал Валерий Шанцев. — Нужно сохранять то, что несет позитив. Говорят, что негатив тоже наша история, но я не сторонник этого мнения.

Далее губернатор Нижегородской области отметил, что до принятия решения еще есть время: до конца марта — начала апреля.

Напомним, ранее правительство региона издало распоряжение о сносе существующих на Стрелке Нижнего Новгорода объектов, что вызвало возмущение ученых, культурологов, архитекторов и просто неравнодушных граждан. После этого власти пошли на широкое обсуждение вопроса.

— Это деградировавшая территория, — продолжил свою мысль на заседании градсовета глава региона. — Большинство нижегородцев даже не было там, чтобы в этом убедиться. Знаковое место нужно привести в порядок, чтобы оно сердце радовало и глазу было приятно.

Шанцев не исключил, что это место станет новым общественно-политическим центром вместо площади Минина и Пожарского, на которой сейчас происходит большинство масштабных мероприятий.

Возвращаясь к пакгаузам, Валерий Шанцев заверил, что «конструкции эти как были, так и останутся». Правда, потом добавил, что «они будут еще лучше». А вот в каком виде и где — на этот счет губернатор обещал еще раз собраться и принять взвешенное решение.

В завершение обсуждения данного вопроса общественники предупредили представителей региональной власти, что если пакгаузы собираются переносить, то собрать их снова не удастся, следовательно, они будут погублены.