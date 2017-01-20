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09:38 (мск), источник: "Российская газета"

Нижегородские власти пообещали сохранить пакгаузы на Стрелке

Глава региона Валерий Шанцев пообещал сохранить пакгаузы (портовые склады), которые находятся на Стрелке. Такое заявление он сделал на заседании Градостроительного совета Нижегородской области 19 января.

— Нужно аккуратно отнестись к этой территории и учесть все мнения, чтобы понять, что делать и как сохранить историческое наследие, — сказал Валерий Шанцев. — Нужно сохранять то, что несет позитив. Говорят, что негатив тоже наша история, но я не сторонник этого мнения.

Далее губернатор Нижегородской области отметил, что до принятия решения еще есть время: до конца марта — начала апреля.

Напомним, ранее правительство региона издало распоряжение о сносе существующих на Стрелке Нижнего Новгорода объектов, что вызвало возмущение ученых, культурологов, архитекторов и просто неравнодушных граждан. После этого власти пошли на широкое обсуждение вопроса.

— Это деградировавшая территория, — продолжил свою мысль на заседании градсовета глава региона. — Большинство нижегородцев даже не было там, чтобы в этом убедиться. Знаковое место нужно привести в порядок, чтобы оно сердце радовало и глазу было приятно.

Шанцев не исключил, что это место станет новым общественно-политическим центром вместо площади Минина и Пожарского, на которой сейчас происходит большинство масштабных мероприятий.

Возвращаясь к пакгаузам, Валерий Шанцев заверил, что «конструкции эти как были, так и останутся». Правда, потом добавил, что «они будут еще лучше». А вот в каком виде и где — на этот счет губернатор обещал еще раз собраться и принять взвешенное решение.

В завершение обсуждения данного вопроса общественники предупредили представителей региональной власти, что если пакгаузы собираются переносить, то собрать их снова не удастся, следовательно, они будут погублены.

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