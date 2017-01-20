Иностранные инвесторы надеются попасть в «волшебную книжечку» врио губернатора Калининградской области

Алиханов заверил инвесторов в том, что правительство региона и дальше будет работать над упрощением работы предпринимателей, в том числе в рамках режима ОЭЗ. В ответ он просил инвесторов продолжать вкладывать деньги в регион и его жителей, сообщили ИА Прибыль RU в правительстве Калининградской области.

«Есть промежуточные итоги в части упрощения процедуры идентификации. Это серьезная проблематика, которая волнует не только иностранных инвесторов. Соответствующие предложения уже подготовлены. На днях мы их направим в федеральные ведомства и получим результат в виде внесения изменения в приказы Минфина и в отдельные нормативные акты Калининградской торгово-промышленной палаты — для того, чтобы упростить эти процедуры, сократить их сроки и стоимость», — заявил Алиханов, добавив: «Я очень рад тому, что вы вкладываете в область, верите в российскую экономику».

Между тем, президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области Стефано Влахович признался, что доволен работой с новыми властями региона: «У нас была встреча полтора года назад — было поднято более 20 вопросов. Из них решено 17−18. Это очень хороший результат». Также Влахович рассказал о «волшебной книжечке» Антона Алиханова, в которую тот записывает важнейшие вопросы: «Он записывает в неё вопросы. После этого у всех ощущение, что на пятьдесят процентов вопрос уже решен».

В этот же день Антон Алиханов побывал на производственной линии завода ООО «Вичюнай-Русь» — в стенах предприятия и состоялось заседание Ассоциации иностранных инвесторов. Это одно из крупнейших в мире предприятий по изготовлению продукции из сурими.