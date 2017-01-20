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06:34 (мск), источник: Интерфакс

Песков выразил надежду на решение Путина баллотироваться на второй срок

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, фрагменты которого «Би-Би-Си» опубликовало в пятницу, выразил мнение, что наличие серьезной оппозиции в России пошло бы на пользу стране.

Источник: РИА "Новости"
Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения
Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о том может ли он гарантировать, что оппозиционеру Алексею Навальному будет по крайней мере позволено участвовать в президентских выборах 2018 года, Песков заявил, что не может делать заявления подобного рода.

«Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии. Так что я не имею права делать такого рода заявления», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также заявил, что как гражданин России надеется, что Владимир Путин примет решение идти на новый президентский срок.

Комментарии
2
Александр Удавихин
Молодец! Только вот Песков думает еще на один срок остаться у кормушки. Когда уже у нас будет нормальное правительство?
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Александр Черкасов
Я за Путина!
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