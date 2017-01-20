Александра Речицкого не устроила ситуация в краевой полиции

Новый глава ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий провел первое расширенное заседание в своей должности. На совещании были подведены итоги работы полиции за 2016 год.

В своем выступлении Речицкий дал характеристику криминогенной обстановке в регионе за прошлый год. Всего было зарегистрировано более 57 тыс. преступлений, что меньше показателей 2015 года на 8%. Однако выросло число «пьяных» преступлений, хулиганств и ДТП с детьми. При этом борьба с коррупцией стала менее эффективной.

Ситуация в полиции не устроила Речицкого. Глава ведомства раскритиковал используемые методы работы.

«Сегодняшнее положение дел меня абсолютно не устраивает, а результаты работы некоторых подразделений говорят о том, что руководители просто игнорируют указания МВД России и руководства главного управления в части осуществления контроля за организацией работы оперативно-розыскными методами», — заявил Речицкий в своем докладе на заседании.