ОНФ просит Роспотребнадзор и Генпрокуратуру разобраться с угольной пылью в порту Ванино

Хабаровск, 20 января, AmurMedia.

Активисты народного фронта в Хабаровском крае посетили порт Ванино, чтобы лично убедиться в масштабах экологических проблем, вызванных угольной пылью, образующейся из-за выгрузки вагонов открытым способом. По мнению экспертов ОНФ, ситуация требует оперативного вмешательства федеральных властей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ОНФ.

Ранее экспертами ОНФ уже было направлено обращение в Роспотребнадзор с предложением разработать и утвердить необходимые санитарные нормы для объектов угольной промышленности. Однако пока эта проблема на федеральном уровне так и не решена.

В рамках поездки в Ванинский и Советско-гаванский районы Хабаровского края общественники встретились с руководством порта Ванино и ознакомились реализуемыми мерами по защите населения поселка от угольной пыли, а позже организовали встречу с инициативной группой местных жителей и контролирующими ведомствами.

Активисты отметили, что принятый в 2016 г. комплексный план по предотвращению пыления в порту не реализуется. Документ предполагал проектирование и реконструкцию складских помещений, модернизацию разгрузочного комплекса и приобретение установок пылеподавления. Представители порта также подтвердили, что не успели в отведенные судом сроки — до 31 декабря 2016 г. — устранить все замечания природоохранных ведомств и прокуратуры. При этом общественников заверили, что работы по улучшению экологической ситуации в порту в ближайшее время будут выполнены. В частности, в течение месяца планируется установка соответствующих железобетонных плит ограждения зоны выгрузки угля.

Сопредседатель хабаровского штаба ОНФ Сергей Мазунин отметил, что действия руководства порта в вопросе угольной пыли в порту Ванино носят декларативный характер.

«Несмотря на принимаемые меры и контроль со стороны органов природоохранных ведомств и транспортной прокуратуры, обвинения в адрес руководства предприятия в ухудшении обстановки с угольной пылью от местных жителей продолжаются. Эксперты ОНФ оценили масштабы проблемы. Ситуация требует решения, вплоть до приостановки деятельности морского порта как крайней меры, — констатировал Сергей Мазунин. — Считаю, что контрмеры против пыления, принятые в порту Ванино, — не более чем борьба с последствиями, а не причиной. Подход необходимо менять».

Он также обратил внимание на то, что схожие предприятия в соседних с портом Ванино бухтах перегружают уголь по современным технологиям с использованием закрытых опрокидывателей железнодорожных вагонов и промышленных пылесосов.

По словам директора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, по данному факту активисты Народного фронта намерены обратиться в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой взять на особый контроль ситуацию с угольной пылью в порту Ванино.

«Ситуация с “угольной пылью” в порту Ванино так и не сдвинулась с места. Создается такое ощущение, что руководству порта и чиновникам безразлична судьба местных жителей, которые буквально задыхаются от промышленной деятельности порта. Мы обратимся по этой проблеме в федеральные надзорные органы — в Генеральную прокуратуру РФ и Роспотребнадзор — для скорейшего разрешения этой ситуации», — отметил Миронов.