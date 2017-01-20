Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Ученые: любая еда вредна
Назван размер пенсии, которую Обама начнет получать с февраля
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве
СМИ: Лионель Месси станет самым высокооплачиваемым игроком мира
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Крещенские купания
07:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

ОНФ просит Роспотребнадзор и Генпрокуратуру разобраться с угольной пылью в порту Ванино

По мнению экспертов, ситуация требует оперативного вмешательства федеральных властей.

Хабаровск, 20 января, AmurMedia.

Активисты народного фронта в Хабаровском крае посетили порт Ванино, чтобы лично убедиться в масштабах экологических проблем, вызванных угольной пылью, образующейся из-за выгрузки вагонов открытым способом. По мнению экспертов ОНФ, ситуация требует оперативного вмешательства федеральных властей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ОНФ.

Ранее экспертами ОНФ уже было направлено обращение в Роспотребнадзор с предложением разработать и утвердить необходимые санитарные нормы для объектов угольной промышленности. Однако пока эта проблема на федеральном уровне так и не решена.

В рамках поездки в Ванинский и Советско-гаванский районы Хабаровского края общественники встретились с руководством порта Ванино и ознакомились реализуемыми мерами по защите населения поселка от угольной пыли, а позже организовали встречу с инициативной группой местных жителей и контролирующими ведомствами.

Активисты отметили, что принятый в 2016 г. комплексный план по предотвращению пыления в порту не реализуется. Документ предполагал проектирование и реконструкцию складских помещений, модернизацию разгрузочного комплекса и приобретение установок пылеподавления. Представители порта также подтвердили, что не успели в отведенные судом сроки — до 31 декабря 2016 г. — устранить все замечания природоохранных ведомств и прокуратуры. При этом общественников заверили, что работы по улучшению экологической ситуации в порту в ближайшее время будут выполнены. В частности, в течение месяца планируется установка соответствующих железобетонных плит ограждения зоны выгрузки угля.

Сопредседатель хабаровского штаба ОНФ Сергей Мазунин отметил, что действия руководства порта в вопросе угольной пыли в порту Ванино носят декларативный характер.

«Несмотря на принимаемые меры и контроль со стороны органов природоохранных ведомств и транспортной прокуратуры, обвинения в адрес руководства предприятия в ухудшении обстановки с угольной пылью от местных жителей продолжаются. Эксперты ОНФ оценили масштабы проблемы. Ситуация требует решения, вплоть до приостановки деятельности морского порта как крайней меры, — констатировал Сергей Мазунин. — Считаю, что контрмеры против пыления, принятые в порту Ванино, — не более чем борьба с последствиями, а не причиной. Подход необходимо менять».

Он также обратил внимание на то, что схожие предприятия в соседних с портом Ванино бухтах перегружают уголь по современным технологиям с использованием закрытых опрокидывателей железнодорожных вагонов и промышленных пылесосов.

По словам директора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, по данному факту активисты Народного фронта намерены обратиться в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой взять на особый контроль ситуацию с угольной пылью в порту Ванино.

«Ситуация с “угольной пылью” в порту Ванино так и не сдвинулась с места. Создается такое ощущение, что руководству порта и чиновникам безразлична судьба местных жителей, которые буквально задыхаются от промышленной деятельности порта. Мы обратимся по этой проблеме в федеральные надзорные органы — в Генеральную прокуратуру РФ и Роспотребнадзор — для скорейшего разрешения этой ситуации», — отметил Миронов.

Напомним, в феврале 2016 г. в исполком ОНФ в Хабаровском крае поступило коллективное обращение жителей Ванинского муниципального района, в котором люди жаловались на то, что из-за перевалки угля грейферным способом в поселках Ванино и Токи сложилась неблагополучная экологическая обстановка. Жители вынуждены были дышать угольной пылью, страдающие заболеваниями дыхательных путей отмечали серьезные ухудшения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Weekend в Хабаровске: «Автозвук dBBattle», Panic Birthday и Мафия
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Наркобарон Коротышка экстрадирован в США
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
За отрицание Октябрьской революции предложили ввести наказание
Спорт
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве Два промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь