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07:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбург прилетел Сергей Шойгу

Он примет участие в военных сборах.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 19 января 2017 года в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыл самолет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на борту, сообщили «Уралинформбюро» собственные источники.

В уральской столице глава ведомства примет участие в этапе учений Вооруженных сил РФ. Они посвящены действиям в условиях военной угрозы и боевых действий. Еще два этапа сборов запланированы в Москве и Южном военном округе.

Получить официальный комментарий пресс-службы ЦВО о визите Сергея Шойгу в Екатеринбург не удалось.

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