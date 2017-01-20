В Екатеринбург прилетел Сергей Шойгу

Вечером 19 января 2017 года в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыл самолет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на борту, сообщили «Уралинформбюро» собственные источники.

В уральской столице глава ведомства примет участие в этапе учений Вооруженных сил РФ. Они посвящены действиям в условиях военной угрозы и боевых действий. Еще два этапа сборов запланированы в Москве и Южном военном округе.