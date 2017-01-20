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07:27 (мск), источник: VLADNEWS

Депутаты поддержали назначение «человека губернатора» на должность главного счетовода Приморья

Раньше Игорь Ватулин отвечал за «Хаятты».

Источник: VLADNEWS

Кандидатуру экс-директора «Наш дом — Приморье» Игоря Ватулина единогласно поддержали депутаты комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам на своем очередном заседании, состоявшемся сегодня, 20 января, сообщает корреспондент РИА VladNews. Кандидатуру на должность выдвинул губернатор Владимир Миклушевский.

«Игоря Игоревича мы все хорошо с вами знаем. Он имеет большой опыт государственного управления, финансовой деятельности. Также он положительно проявил себя в работе в администрации края, поэтому губернатор предложил его кандидатуру на ваше рассмотрение», — сказал первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.

Нынешний руководитель Контрольно-счетной палаты (КСП) Приморья Дмитрий Виноградов выдвинул на пост аудитора ведомства Светлану Ионину, которая замещает должность главного инспектора аппарата КСП Приморского края с 18 октября 2016 года. Ее кандидатура также была поддержана присутствующими депутатами единогласно.

«В самом начале своей работы в администрации края мы очень плотно сотрудничали с Дмитрием Виноградовым и Контрольно-счетной палатой в целом. Мы совместно проводили проверки, что позволило увеличить их эффективность и ускорить их по времени. Я хорошо знаю специфику работы КСП и у меня уже есть несколько предложений по совершенствованию ее работы», — выступил Игорь Ватулин.

Депутаты перенесли рассмотрение изменений в закон Приморского края о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 и плановый период 2018, 2019 годов в связи с тем, что губернатор Владимир Миклушевский еще не успел дать свое заключение по данному вопросу.

Таким образом, на первом в 2017 году заседании Законодательного Собрания Приморья, которое состоится 25 января, два из более чем 40 вопросов будут посвящены голосованию за назначение руководителя и аудитора Контрольно-счетной палаты края.

В 2016 председатель комитета Галуст Ахоян предложил изменить закон «О Контрольно-счетной палате Приморского края». Согласно поправкам, которые были приняты депутатами Законодательного собрания в конце прошлого года, должность председателя контрольного органа может занимать человек при наличии высшего образования по любой, даже не профильной специальности, но при наличии должного опыта.

Напомним, что Игорь Ватулин с 2010 по 2012 гг. работал в Дальневосточном Федеральном Университете в должности проректора по экономике и финансам. С 2012 занимал должность генерального директора ОАО «Наш дом — Приморье», а 13 мая 2014 года возглавил департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края.

Игорь Ватулин является давним коллегой Владимира Миклушевского. Они начинали работать вместе еще в Московском Институте стали и сплавов. Именно после назначения Миклушевского ректором ДВФУ Ватулин переехал в Приморье и проректором по экономике и финансам нового университета. На посту генерального директора компании «Наш дом — Приморье», Игорь Ватулин курировал печально известные стройки пятизвездочных гостиниц Хаятт.

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