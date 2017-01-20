Депутаты поддержали назначение «человека губернатора» на должность главного счетовода Приморья
Раньше Игорь Ватулин отвечал за «Хаятты».
Раньше Игорь Ватулин отвечал за «Хаятты».
Кандидатуру
«Игоря Игоревича мы все хорошо с вами знаем. Он имеет большой опыт государственного управления, финансовой деятельности. Также он положительно проявил себя в работе в администрации края, поэтому губернатор предложил его кандидатуру на ваше рассмотрение», — сказал первый
Нынешний руководитель
«В самом начале своей работы в администрации края мы очень плотно сотрудничали с Дмитрием Виноградовым и
Депутаты перенесли рассмотрение изменений в закон Приморского края о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 и плановый период 2018, 2019 годов в связи с тем, что губернатор Владимир Миклушевский еще не успел дать свое заключение по данному вопросу.
Таким образом, на первом в 2017 году заседании Законодательного Собрания Приморья, которое состоится 25 января, два из более чем 40 вопросов будут посвящены голосованию за назначение руководителя и аудитора
В 2016 председатель комитета Галуст Ахоян предложил изменить закон «О
Напомним, что Игорь Ватулин с 2010 по 2012 гг. работал в Дальневосточном Федеральном Университете в должности проректора по экономике и финансам. С 2012 занимал должность генерального директора ОАО «Наш дом — Приморье», а 13 мая 2014 года возглавил департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края.
Игорь Ватулин является давним коллегой Владимира Миклушевского. Они начинали работать вместе еще в Московском Институте стали и сплавов. Именно после назначения Миклушевского ректором ДВФУ Ватулин переехал в Приморье и проректором по экономике и финансам нового университета. На посту генерального директора компании «Наш дом — Приморье», Игорь Ватулин курировал печально известные стройки пятизвездочных гостиниц Хаятт.