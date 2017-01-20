Дубровский отметил динамику развития Южноуральска

Глава региона побывал в компании «Подовинное молоко», ставшей в прошлом году инвестором молокозавода. С приходом конкурсного управляющего была погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками, штат вырос на 50 единиц и составляет 204 сотрудника. Приобретено современное оборудование, восемь автомобилей-рефрижераторов, восстановлено производство сухого молока. К весне компания планирует расширить рынок сбыта.

«На текущий момент есть стратегия развития предприятия и понимание перспектив строительства вертикально-интегрированного производства со своим сырьем и глубокой переработкой, а также поставкой продукции потребителям Челябинской области», — подчеркнул Борис Дубровский. Глава региона отметил, что в городе несколько таких динамично развивающихся предприятий.

Губернатор также проверил качество проведенного ремонта в городском доме культуры, на проведение которого было направлено более 15,5 миллиона рублей, в том числе около 11 миллионов рублей из областного бюджета.

Борис Дубровский проинспектировал ход строительства долгостроя — физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, работы на котором были возобновлены в прошлом году. Общая стоимость проекта составит более 220 миллионов рублей. На завершение строительства в 2016—2017 году будут направлены порядка 80 миллионов рублей из областного бюджет. Губернатор поставил перед главой задачу запустить объект до конца текущего года.

«Южноуральск оставляет ощущение движения, динамики: выполняем социальные обязательства — ремонтируем, строим и вводим новые объекты2, — резюмировал итоги рабочего объезда территории Борис Дубровский.