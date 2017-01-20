В России предложили ввести наказание за отрицание Октябрьской революции

Источник: РИА Новости

В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров в начале января отмечал, что несистемная оппозиция предпримет попытки расколоть общество в предвыборный 2017 год, в который будет отмечаться 100-летний юбилей Октябрьской революции, и постарается использовать эти исторические события в свою пользу.

«Коммунисты России» и союзники партии инициируют законопроект об ответственности за отрицание штурма Зимнего дворца и революционного характера событий октября 1917 года Сергей Малинкович заместитель председателя партии "Коммунисты России"

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По его словам, партия предлагает принять закон «Об административной ответственности за отрицание исторических фактов и искажение характера событий, касающихся Октябрьской революции 1917 года», свои предложения партия направила Володину. В документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, председатель партии Максим Сурайкин обращается к председателю ГД с просьбой рассмотреть возможность внесения законодательной инициативы к юбилею революции. В своем письме Сурайкин отметил, что ряд политических деятелей, среди которых представители либеральных и правых сил, ориентирующиеся на западные ценности, в последние годы «все чаще голословно утверждают, что самого факта штурма восставшими Зимнего дворца — резиденции прозападного Временного правительства — 25 октября 1917 года не было, как не было и исторического выстрела крейсера “Аврора”, отремонтированного недавно за счет государственного бюджета». По его словам, представители «этих деструктивных сил» именуют революцию 1917 года «государственным переворотом». «Все это вносит разброд и рознь в российское общество, противоречит очевидным историческим фактам, дезориентирует новые поколения россиян», — пишет Сурайкин. «В целях соблюдения исторической правды, консолидации общества и создания должной общественной атмосферы в преддверие празднования 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции на государственном уровне Коммунистичекая партия Коммунисты России, как крупнейшая непарламентская партия страны, призывает Государственную Думу принять закон «Об административной ответственности за отрицание исторических фактов и искажение характера событий, касающихся Октябрьской революции 1917-го года». Настоящий закон должен предусматривать административную ответственность за отрицание общеизвестных исторических фактов: штурма Зимнего дворца восставшими, выстрела крейсера «Аврора» по зимнему дворцу, за квалификацию Октябрьской революции, как «государственного переворота».