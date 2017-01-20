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07:54 (мск), источник: РИА Новости

В России предложили ввести наказание за отрицание Октябрьской революции

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. «Коммунисты России» предлагают принять закон «Об административной ответственности за отрицание исторических фактов и искажение характера событий, касающихся Октябрьской революции 1917 года, свои предложения партия направила председателю Думы РФ Вячеславу Володину, сообщил в пятницу РИА Новости заместитель председателя партии Сергей Малинкович.

Источник: РИА Новости

В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров в начале января отмечал, что несистемная оппозиция предпримет попытки расколоть общество в предвыборный 2017 год, в который будет отмечаться 100-летний юбилей Октябрьской революции, и постарается использовать эти исторические события в свою пользу.

«Коммунисты России» и союзники партии инициируют законопроект об ответственности за отрицание штурма Зимнего дворца и революционного характера событий октября 1917 года
Сергей Малинковичзаместитель председателя партии "Коммунисты России"
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По его словам, партия предлагает принять закон «Об административной ответственности за отрицание исторических фактов и искажение характера событий, касающихся Октябрьской революции 1917 года», свои предложения партия направила Володину.

В документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, председатель партии Максим Сурайкин обращается к председателю ГД с просьбой рассмотреть возможность внесения законодательной инициативы к юбилею революции. В своем письме Сурайкин отметил, что ряд политических деятелей, среди которых представители либеральных и правых сил, ориентирующиеся на западные ценности, в последние годы «все чаще голословно утверждают, что самого факта штурма восставшими Зимнего дворца — резиденции прозападного Временного правительства — 25 октября 1917 года не было, как не было и исторического выстрела крейсера “Аврора”, отремонтированного недавно за счет государственного бюджета».

По его словам, представители «этих деструктивных сил» именуют революцию 1917 года «государственным переворотом». «Все это вносит разброд и рознь в российское общество, противоречит очевидным историческим фактам, дезориентирует новые поколения россиян», — пишет Сурайкин.

«В целях соблюдения исторической правды, консолидации общества и создания должной общественной атмосферы в преддверие празднования 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции на государственном уровне Коммунистичекая партия Коммунисты России, как крупнейшая непарламентская партия страны, призывает Государственную Думу принять закон «Об административной ответственности за отрицание исторических фактов и искажение характера событий, касающихся Октябрьской революции 1917-го года». Настоящий закон должен предусматривать административную ответственность за отрицание общеизвестных исторических фактов: штурма Зимнего дворца восставшими, выстрела крейсера «Аврора» по зимнему дворцу, за квалификацию Октябрьской революции, как «государственного переворота».

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Речь идет о публичных выступлениях, или публикациях. Признанные в судебном порядке виновными в вышеуказанных нарушениях граждане должны быть привлечены к общественно-полезным работам или уплатить штраф в размере 50 МРОТ. В дальнейшем можно было бы рассмотреть ужесточение ответственности вплоть до уголовной", — поясняет в своём письме Сурайкин.

По его мнению, изложенном в документе, принятие подобного закона позволит в деловой и торжественной атмосфере встретить юбилей революции, пресечь спекулятивные и деструктивные выступления сил, стремящихся нарушить стабильность в российском обществе. «Готовы выделить юристов из числа представителей партии для подготовки законопроекта совместно со структурами Государственной Думы Федерального Собрания РФ», — заявляет Сурайкин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил, что столетие Февральской и Октябрьской революций в 2017 году является весомым поводом обратиться к причинам и природе революции в России.

Комментарии
2
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
точно ...всех кто отрицает что она была и будет снова - судить....
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Ольга Лысенко
Набираемся терпения. Через год выборы президента. У коммунистов всех мастей началось предвыборное обострение... Хотят или не хотят (я склоняюсь ко второму варианту), но... надо принимать участие, иначе электорат не поймет... Вот и начинают раздаваться бессмысленные (иногда и со смыслом) вопли возмущения. А объясняется все очень просто-товарищи грызутся за место у кормушки!
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