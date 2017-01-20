Размер материнского капитала остается на уровне 2016 года — Пенсионный фонд по Башкирии

Право на материнский капитал получат те семьи, в которых появится второй (или последующий) ребенок в период до 31 декабря 2018 года. При этом получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Распорядиться средствами можно по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, а также оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

«С 2007 года в республике выдано 260 тысяч государственных сертификатов. За это время расходы на поддержку семей, имеющих детей, составили 72 миллиарда рублей», — сообщил член правления Пенсионного фонда России, управляющий Отделением по Башкортостану Фоат Хантимеров.