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10:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Заверуху оставили под стражей до 19 марта

Как сообщается, Виту Заверуху, Андрея Романюка и Евгения Кошелюка, подозреваемых в причастности к убийству двух милиционеров в Киеве в 2015 году, оставили под стражей до 19 марта.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Подготовительное заседание в Апелляционном суде города Киева по делу Виты Заверухи, Андрея Романюка и Евгения Кошелюка, подозреваемых в причастности к убийству двух милиционеров в Киеве в 2015 году, завершилось.

Подозреваемых оставили под стражей до 19 марта. Об этом в четверг, 19 января, сообщает НБН.

По итогам подготовительного заседания подозреваемых оставили под стражей до 16:00 19 марта.

Вите Завирухе назначен залог в размере 1000 минимальных зарплат.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в убийстве двух правоохранителей Вита Заверуха совершила попытку перерезать себе горло.

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