Крымский сенатор напомнила Трампу о «троллинге» со стороны Киева

Сенатор отметила, что Трамп, будучи ярким представителем бизнеса, умеет зарабатывать и считать деньги, а значит, четко осознает тот факт, что «деньги любят тишину». Именно поэтому не в его интересах поддерживать созданные прежней администрацией затратные военные базы и очаги напряжения в мире, в том числе продолжать финансировать убыточный проект «Украина».

«То, что нынешняя украинская власть “троллила” и высмеивала Трампа в период выборов в угоду его политическому оппоненту Хиллари Клинтон, не добавит желания новому президенту США оплачивать долги Украины», — считает сенатор.

При этом Ковитиди подчеркнула, что новому президенту США представилась уникальная возможность: поддержать Россию и повернуть ход мировой истории от развязанной прежней администрацией Белого дома холодной войны к миру.

«Сможет ли Трамп выполнить свои предвыборные обещания, устоять перед политическими лоббистами, агрессивными нагнетаниями вечно голодных ястребов Пентагона, и как в дальнейшем будут складываться официальные взаимоотношения Кремля и Вашингтона, покажет время», — сказала сенатор.