Галина Кокоулина сменит Игоря Гладнева на посту министра культуры
Пост министра культуры в новом составе правительства по итогам объявленной губернатором административной реформы займет директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.
Пост министра культуры в новом составе правительства по итогам объявленной губернатором административной реформы займет директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.
Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к краевым властям. Собеседник также подтвердил назначение на пост министра финансов
Ранее «Ъ» сообщал, что по итогам встречи с губернатором, состоявшейся в минувшую среду, действующим главам Минфина и Минкульта Ольге Антипиной и Игорю Гладневу было объявлено, что они не войдут в новый состав правительства.
Связаться с Галиной Кокоулиной и Виктором Агеевым «Ъ» не удалось.
Отметим, что кандидатура госпожи Кокоулиной уже рассматривалась на пост министра культуры в 2008 году прежним губернатором Прикамья Олегом Чиркуновым, однако эту должность занял Борис Мильграм.