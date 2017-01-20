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09:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Галина Кокоулина сменит Игоря Гладнева на посту министра культуры

Пост министра культуры в новом составе правительства по итогам объявленной губернатором административной реформы займет директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.

Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к краевым властям. Собеседник также подтвердил назначение на пост министра финансов вице-мэра Перми Виктора Агеева.

Ранее «Ъ» сообщал, что по итогам встречи с губернатором, состоявшейся в минувшую среду, действующим главам Минфина и Минкульта Ольге Антипиной и Игорю Гладневу было объявлено, что они не войдут в новый состав правительства.

Связаться с Галиной Кокоулиной и Виктором Агеевым «Ъ» не удалось.

Отметим, что кандидатура госпожи Кокоулиной уже рассматривалась на пост министра культуры в 2008 году прежним губернатором Прикамья Олегом Чиркуновым, однако эту должность занял Борис Мильграм.

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