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09:52 (мск), источник: NewsKo

Алексей Навальный откроет предвыборный штаб в Перми

Оппозиция наступает.

Оппозиционный политик, планирующий участвовать в президентских выборах 2018-го, Алексей Навальный планирует открыть в марте свой предвыборный штаб в Перми.

Как сообщил сам Алексей Навальный на своём официальном сайте, в его планы входит открытие 77 штабов в 65 регионах. Суммарно в них будут работать более 200 человек.

«В феврале мы откроем четыре штаба: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург. В марте — еще 11 (во всех остальных городах-миллионниках): Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград. Желающие работать в штабах могут присылать резюме на 2018@navalny.com, мы будем проводить конкурсный отбор».

В пермском отделении «Партии прогресса» считают, что шансы у Алексея Навального найти поддержку у жителей Перми высоки, поэтому партийцы планируют начать планомерную предвыборную кампанию оппозиционера.

«Мы лично общаемся с Алексеем, но пока никаких предложений возглавить его предвыборный штаб мне не поступало, — рассказала “Новому компаньону” координатор Пермского отделения “Партии прогресса” Наталья Вавилова. — Я планирую на общих основаниях подать заявку, а дальше будет видно — войду я в предвыборный штаб или нет. Надеюсь, что войду».

Между тем, политологи невысоко оценивают шансы Навального набрать хоть какой-то весомый процент на предстоящих в 2018 году президентских выборах в Перми. В частности, пермский политолог Олег Подвинцев называет Навального очень удобной кандидатурой для Кремля.

«Вероятно, что в Перми Навальный найдёт несколько большую поддержку у избирателей, чем в других регионах, но этого будет недостаточно для того, чтобы представлять серьёзную конкуренцию на выборах, — рассказал политолог “Новому компаньону”. — Потенциал Навального остался в прошлом. Сейчас совершенно другая ситуация, и Алексей Навальный не представляет опасности для кремлёвских кандидатов. Более того, он очень удобная фигура для действующей власти на предстоящих выборах именно потому, что не имеет никаких шансов на победу».

Напомним, своё желание участвовать в президентских выборах 2018 года Алексей Навальный выразил в декабре 2016-го. На сегодня, по его словам, записалось уже 18 тыс. волонтёров, желающих вести предвыборную кампанию оппозиционного кандидата. На сайте Навального уже более 77 тыс. человек оставили своё подтверждение поставить подпись за политика при регистрации его кандидатуры.

Отметим, недавно Алексей Навальный вступил в полемику с ещё одним одиозным персонажам, имеющим отношение к Перми, — дизайнером Артемием Лебедевым. Лебедев в иронично-грубой форме раскритиковал желание Навального идти на выборы, заявив, что политик в своей жизни кроме популизма не сделал абсолютно ничего. После этого Навальный назвал в своём ответном посте Лебедева «крупным господрядчиком». По его словам, Артемий якобы имеет преференции у действующей власти и в обмен на лояльность к ней выигрывает, минуя торги крупные господряды, в частности, на создание напольной навигации в столичном метро. Лебедев призвал Навального к открытым теледебатам.

Артемий Лебедев, напомним, во времена «пермского культурного проекта» поставил в столице Прикамья «Знак, рядом с которым все фотографируются». Кроме того, студия Лебедева разработала для Перми дизайн остановок общественного транспорта почти за миллион каждая. Сегодня красивые с дизайнерской точки зрения и недолговечные с практической точки зрения остановочные павильоны либо находятся в удручающем состоянии, либо демонтированы и заменены на менее красивые, но более крепкие и практичные.

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