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09:43 (мск), источник: РИА Новости

Лидерам России, США и Китая предложили встретиться в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Крым может стать площадкой для выработки основ нового мирового порядка с участием лидеров трех ведущих стран: России, США и Китая, говорится в заявлении организации крымско-китайского сотрудничества «Крым-Чжунго».

Источник: РИА "Новости"

Общественники констатируют, что принципы мироустройства, заложенные главами союзных держав в 1945 году на конференции в Ялте, в настоящее время утратили актуальность. В мире формируются новые центры силы и пересматриваются сферы влияния.

«Следование устоявшимся, но устаревшим догмам и стереотипам, приводит к растущему взаимному непониманию, усилению международной напряженности, возникновению и расширению конфликтов. Система локальных блоков становится неработоспособной. Пришло время глобальных договоренностей. Мы видим неизбежность проведения встречи лидеров стран, от которых зависит мир. Мы считаем возможной, необходимой и оправданной организацию конференции «Ялта-2.0», — говорится в заявлении.

Провести подобную встречу эксперты общественной организации считают символично и целесообразно в Ялте.

«Мы призываем лидеров стран собраться в Крыму, вдохновиться свершениями великих предшественников и заложить основы нового мирового порядка, гарантирующие мир, безопасность, развитие и процветание», — сказано в обращении.

В частности, общественники видят новый формат конференции с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Заявление принято на общем собрании членов организации. Организация «Крым-Чжунго» («Крым-Китай») создана как общество содействия установлению и развитию международных социально-гуманитарных контактов. Руководство организации включено в состав рабочей группы при правительстве республики по разработке и реализации плана мероприятий по развитию сотрудничества Крыма и КНР.

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. В период работы конференции дворец являлся резиденцией американской делегации. Делегация Великобритании была размещена в Воронцовском дворце в Алупке. Советская делегация во главе со Сталиным — в Юсуповском дворце в Кореизе. На конференции 1945 года обсуждались вопросы послевоенного устройства мира.

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