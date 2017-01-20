На Луганщине начато спецрасследование по пяти «прокурорам» ЛНР

Об этом сообщила в четверг, 19 января, пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия граждан Украины в деятельности так называемой “генеральной прокуратуры ЛНР”, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258−3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)», — говорится в сообщении.

Установлено, что 5 прокуроров-предателей, нарушив присягу работника прокуратуры Украины, перешли на сторону террористической организации ЛНР, заняли руководящие должности в «генеральной прокуратуре ЛНР».

В связи с тем, что эти «прокуроры» скрываются от следствия на неподконтрольной Украине территории, относительно них начата процедура специального (заочного) досудебного расследования.

Прокуратурой Луганской области принимаются все меры по обеспечению быстрого, полного и беспристрастного расследования указанных уголовных производств.