На Луганщине начато спецрасследование по пяти «прокурорам» ЛНР
В Луганской области начато специальное расследование относительно пяти прокуроров, которые заняли «руководящие должности» в «генеральной прокуратуре ЛНР».
В Луганской области начато специальное расследование относительно пяти прокуроров, которые заняли «руководящие должности» в «генеральной прокуратуре ЛНР».
Об этом сообщила в четверг, 19 января,
«Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия граждан Украины в деятельности так называемой “генеральной прокуратуры ЛНР”, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258−3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)», — говорится в сообщении.
Установлено, что 5
В связи с тем, что эти «прокуроры» скрываются от следствия на неподконтрольной Украине территории, относительно них начата процедура специального (заочного) досудебного расследования.
Прокуратурой Луганской области принимаются все меры по обеспечению быстрого, полного и беспристрастного расследования указанных уголовных производств.