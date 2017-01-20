Валерий Шанцев поддержал идею восстановления разрушенных храмов Нижегородского кремля

Во время обсуждения вопроса о возвращении исторического облика Кремля и возведения на его территории пяти церквей высказывались различные точки зрения.

Члены Градостроительного совета и присутствующие специалисты разошлись во мнении, в каком виде и где именно восстанавливать храмы. Так, архитектор Ирина Агафонова выступила с предложением восстановить только две церкви — Никольскую церковь и церковь Симеона Столпника на откосе.

В свою очередь главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов сказал, что сейчас необходимо определить, нужно ли восстанавливать церкви вообще. Затем уже можно вносить изменения в проекты и определять местоположение церквей, отметил он.

Митрополит Нижегородский и Арзмасский Георгий, который также присутствовал на заседании, отметил, что «при восстановлении храмов Кремль получит другое звучание и видение».

В заключение глава региона Валерий Шанцев отметил, что территория Кремля должна приобретать новый вид, наполняться новыми объектами, в том числе максимально приближенными к историческим.

«Мы сегодня услышали единодушное мнение о том, что делать это надо. Дальше надо разделить эту работу на этапы и начать восстанавливать там, где легко это сделать. Мы уже сделали большой шаг к тому, чтобы вернуть Кремлю исторический облик: восстановили часть стены и Зачатскую башню, многое ещё предстоит сделать», — сказал в заключение глава региона.

Напомним, что с идеей восстановить храмы в Кремле изначально выступила Нижегородская епархия и лично сам митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.