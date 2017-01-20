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15:25 (мск), источник: Известия.Ру

Присяга, обед и балы: как проходит инаугурация президентов в США

Основные составляющие торжественной церемонии, рекорды и антирекорд предшественников, а также сценарий Дональда Трампа — в материале «Известий».

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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

20 января в Вашингтоне состоится торжественная церемония инаугурации Дональда Трампа, а уходящий президент США Барак Обама официально сложит свои полномочия. Первая инаугурация в Соединенных Штатах состоялась больше двухсот лет назад — 30 апреля 1789 года. С тех пор каждый президент вносил в церемонию что-то свое, однако основной свод правил по организации инаугурационного дня десятилетиями неукоснительно соблюдается каждым новым американским лидером.

Из каких этапов строится торжественная церемония, какими рекордами запомнились предшественники Дональда Трампа и каким будет инаугурационный сценарий нового главы государства — в материале «Известий».

В полдень 20 января

Дата проведения инаугурации президента США остается неизменной в течение вот уже 80 лет — первым в этот день присягу принял Франклин Делано Рузвельт в 1937 году. Законодательно же закрепили эту дату на несколько лет раньше, в январе 1933-го.

До этого, с конца XVIII века, инаугурация проходила 4 марта, однако ее решили перенести на январь, чтобы сократить временной разрыв между моментом, когда предыдущий президент слагает полномочия, а новоизбранный — их принимает. Теперь же, согласно принятой в 1933 году 20-й поправке к конституции США, сроки полномочий президента и вице-президента Соединенных Штатов заканчиваются ровно в полдень 20 января. С этого же времени начинаются сроки полномочий их преемников.

Место проведения церемонии также менялось: первая инаугурация прошла в Федерал-холле в Нью-Йорке; в столице страны, Вашингтоне, церемонии проходят с 1801 года, а в 1825 году Джон Куинси Адамс впервые принес присягу в восточном крыле Капитолия. В 1981 году Рональд Рейган перенес церемонию в его западное крыло — и с тех пор церемония проходит именно там.

Рональд Рейган приносит присягу | Источник: AP 2016

Присяга, прощание и парад

Инаугурация любого американского президента состоит из нескольких обязательных элементов и условно делится на официальную и праздничную части. Так, со времен Франклина Делано Рузвельта день инаугурации начинается с утренней молитвы в церкви, расположенной через дорогу от Белого дома. После чего два президента — новый и уходящий — встречаются в Белом доме, чтобы вместе проследовать к Капитолию, где и будет принесена присяга. Первым ее произнесет вице-президент, следом за ним — президент.

Слова присяги предусмотрены конституцией США: «Торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов».

При этом президентские полномочия начнут действовать в 12.00 вне зависимости от того, успеет новый президент к этому моменту принести присягу или нет.

После этого следует инаугурационное послание президента и прощание с уходящим президентом: его и его супругу новая президентская чета провожает до машины. На этом официальная часть дня завершается и начинается праздничная: в зале Капитолия накрывается инаугурационный обед, за которым следует парад. В параде участвует около 10 тыс. солдат, оркестров и праздничных платформ. Лидер страны наблюдает за шествием с президентской трибуны. После того, как шум парада стихает, наступает время инаугурационных балов.

14 балов за вечер

Балы, организованные представителями высшего общества, становятся одним из самых ярких моментов дня — но и одним из самых сложных испытаний для нового президента. Они проводятся одновременно по всему округу, и новый президент США обязан приложить максимум усилий для того, чтобы посетить большинство из них. До сих пор не был побит рекорд, установленный в 1997 году Биллом Клинтоном — тогда он посетил сразу 14 мероприятий за вечер. Барак Обама, предшественник Дональда Трампа, в 2009 году побывал на 10 из них. При этом для участников стоимость билетов на один бал (в зависимости от желаемых мест) может составлять несколько десятков тысяч долларов.

Барак Обама танцует с женой Мишель на инаугарационном балу | Источник: AP 2016

По сценарию Дональда Трампа

Уже известны подробности о том, как будет строиться церемония приведения к присяге Дональда Трампа. Так, газета Washington Post опубликовала список артистов, которые примут участие в концерте в честь инаугурации: среди них числятся Мормонский церковный хор, 16-летняя исполнительница классической музыки в стиле «кроссовер» и участница конкурса «Америка ищет таланты» Джеки Иванко, а также группа танцоров The Rockettes. Среди тех, кто отказался от приглашения принять участие в концерте, СМИ называли оперного певца Андреа Бочелли, Элтона Джона и Моби.

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Однако и команда Трампа внесла некоторые корректировки в состав причастных к мероприятию: так, впервые за последние 60 лет на церемонию не пригласили ее бессменного ведущего, диктора Чарльза Бротмана. Его место займет радиоведущий Стив Рэй, поддержавший нового президента в ходе предвыборной гонки.

По традиции на инаугурационном обеде подаются блюда штата, в котором родился новый президент, а это значит, что в этот раз там будет представлена кухня штата Нью-Йорк, ставшего в том числе родиной знаменитого торта чизкейк.

$200 млн за инаугурацию

Расходы на организацию всех инаугурационных мероприятий делятся на две части — расходы на саму присягу, которые включают в себя в первую очередь сооружение сцены, и обеспечение безопасности берет на себя правительство страны. Всё остальное оплачивается из фонда инаугурационного комитета нового президента, в основном из средств, пожертвованных донорами (в том числе сюда входят деньги, полученные за билеты на инаугурационный бал). При этом пожертвования не могут делать лоббисты, компании смогут перечислить лишь суммы, не превышающие $1 млн, а вот для частных жертвователей ограничений нет. Имена крупных жертвователей должны быть обнародованы в течение 90 дней с момента инаугурации.

По подсчетам газеты The Washington Post, комитету Трампа удастся собрать около $70 млн, а весь бюджет этого дня может достичь $200 млн.

Увидеть саму церемонию простые жители США могут бесплатно — для этого достаточно обратиться с просьбой о билете к сенатору от своего штата. Однако у перекупщиков цена даже такого «бесплатного билета» может достигать $3−5 тыс.

Первая трансляция и Библия Авраама Линкольна

Самую большую сумму — $53 млн — удалось собрать инаугурационному комитету Барака Обамы в 2009 году. Кроме того, Барак Обама вошел в историю церемонии, принеся присягу на той самой Библии, на которой клялся Авраам Линкольн в 1861 году. Билл Клинтон, помимо рекордного количества посещенных балов, запомнился также тем, что его инаугурация впервые транслировалась в интернете. Первая же телевизионная трансляция церемонии состоялась в 1945 году — во время приведения к присяге Гарри Трумэна. Самым кратким из американских президентов за всё время существования церемонии стал Авраам Линкольн — при произнесении инаугурационной речи он ограничился 134 словами. А самым многословным — Уильям Генри Гаррисон, который в 1841 году произнес речь, состоявшую из 8445 слов.

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