Присяга, обед и балы: как проходит инаугурация президентов в США

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20 января в Вашингтоне состоится торжественная церемония инаугурации Дональда Трампа, а уходящий президент США Барак Обама официально сложит свои полномочия. Первая инаугурация в Соединенных Штатах состоялась больше двухсот лет назад — 30 апреля 1789 года. С тех пор каждый президент вносил в церемонию что-то свое, однако основной свод правил по организации инаугурационного дня десятилетиями неукоснительно соблюдается каждым новым американским лидером. Из каких этапов строится торжественная церемония, какими рекордами запомнились предшественники Дональда Трампа и каким будет инаугурационный сценарий нового главы государства — в материале «Известий». В полдень 20 января Дата проведения инаугурации президента США остается неизменной в течение вот уже 80 лет — первым в этот день присягу принял Франклин Делано Рузвельт в 1937 году. Законодательно же закрепили эту дату на несколько лет раньше, в январе 1933-го. До этого, с конца XVIII века, инаугурация проходила 4 марта, однако ее решили перенести на январь, чтобы сократить временной разрыв между моментом, когда предыдущий президент слагает полномочия, а новоизбранный — их принимает. Теперь же, согласно принятой в 1933 году 20-й поправке к конституции США, сроки полномочий президента и вице-президента Соединенных Штатов заканчиваются ровно в полдень 20 января. С этого же времени начинаются сроки полномочий их преемников. Место проведения церемонии также менялось: первая инаугурация прошла в Федерал-холле в Нью-Йорке; в столице страны, Вашингтоне, церемонии проходят с 1801 года, а в 1825 году Джон Куинси Адамс впервые принес присягу в восточном крыле Капитолия. В 1981 году Рональд Рейган перенес церемонию в его западное крыло — и с тех пор церемония проходит именно там.

Рональд Рейган приносит присягу | Источник: AP 2016

Присяга, прощание и парад Инаугурация любого американского президента состоит из нескольких обязательных элементов и условно делится на официальную и праздничную части. Так, со времен Франклина Делано Рузвельта день инаугурации начинается с утренней молитвы в церкви, расположенной через дорогу от Белого дома. После чего два президента — новый и уходящий — встречаются в Белом доме, чтобы вместе проследовать к Капитолию, где и будет принесена присяга. Первым ее произнесет вице-президент, следом за ним — президент. Слова присяги предусмотрены конституцией США: «Торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов». При этом президентские полномочия начнут действовать в 12.00 вне зависимости от того, успеет новый президент к этому моменту принести присягу или нет. После этого следует инаугурационное послание президента и прощание с уходящим президентом: его и его супругу новая президентская чета провожает до машины. На этом официальная часть дня завершается и начинается праздничная: в зале Капитолия накрывается инаугурационный обед, за которым следует парад. В параде участвует около 10 тыс. солдат, оркестров и праздничных платформ. Лидер страны наблюдает за шествием с президентской трибуны. После того, как шум парада стихает, наступает время инаугурационных балов. 14 балов за вечер Балы, организованные представителями высшего общества, становятся одним из самых ярких моментов дня — но и одним из самых сложных испытаний для нового президента. Они проводятся одновременно по всему округу, и новый президент США обязан приложить максимум усилий для того, чтобы посетить большинство из них. До сих пор не был побит рекорд, установленный в 1997 году Биллом Клинтоном — тогда он посетил сразу 14 мероприятий за вечер. Барак Обама, предшественник Дональда Трампа, в 2009 году побывал на 10 из них. При этом для участников стоимость билетов на один бал (в зависимости от желаемых мест) может составлять несколько десятков тысяч долларов.

Барак Обама танцует с женой Мишель на инаугарационном балу | Источник: AP 2016

По сценарию Дональда Трампа Уже известны подробности о том, как будет строиться церемония приведения к присяге Дональда Трампа. Так, газета Washington Post опубликовала список артистов, которые примут участие в концерте в честь инаугурации: среди них числятся Мормонский церковный хор, 16-летняя исполнительница классической музыки в стиле «кроссовер» и участница конкурса «Америка ищет таланты» Джеки Иванко, а также группа танцоров The Rockettes. Среди тех, кто отказался от приглашения принять участие в концерте, СМИ называли оперного певца Андреа Бочелли, Элтона Джона и Моби.

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