Рустам Минниханов опубликовал видеоролик с поздравлением Минтимера Шаймиева

Видеопоздравление опубликовано в Instargram Президента РТ на татарском языке:

«Кадерле Минтимер Шарипович, туган конегез белэн ихлас тэбрик итэм! Исэнлек-саулык, озын гомер телим. Сезнен белэн бергэ «Без булдырабыз!» («Дорогой Минтимер Шарипович, искренне поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья и долголетия. С вами вместе «Мы можем!»)», — говорится в поздравлении.

Видеоролик связан с недавно вышедшей книгой из серии «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается…», посвященной первому Президенту Татарстана. По сюжету ее от Рустама Минниханова получает и читает представитель молодого поколения республики. За кадром звучат цитаты Шаймиева.

«Любить надо ту землю, где ты родился и пригодился, где твои предки и твои дети, — говорит юбиляр. — Мы много тратим сил и средств, когда процесс запущен. “Лепить” через воспитание, создание условий человека достойного — это возможно».