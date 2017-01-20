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10:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов опубликовал видеоролик с поздравлением Минтимера Шаймиева

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Рустам Минниханов поздравил Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с днем рождения.

Источник: ИА Татар-информ

Видеопоздравление опубликовано в Instargram Президента РТ на татарском языке:

«Кадерле Минтимер Шарипович, туган конегез белэн ихлас тэбрик итэм! Исэнлек-саулык, озын гомер телим. Сезнен белэн бергэ «Без булдырабыз!» («Дорогой Минтимер Шарипович, искренне поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья и долголетия. С вами вместе «Мы можем!»)», — говорится в поздравлении.

Видеоролик связан с недавно вышедшей книгой из серии «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается…», посвященной первому Президенту Татарстана. По сюжету ее от Рустама Минниханова получает и читает представитель молодого поколения республики. За кадром звучат цитаты Шаймиева.

«Любить надо ту землю, где ты родился и пригодился, где твои предки и твои дети, — говорит юбиляр. — Мы много тратим сил и средств, когда процесс запущен. “Лепить” через воспитание, создание условий человека достойного — это возможно».

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