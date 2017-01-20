Рустам Минниханов опубликовал видеоролик с поздравлением Минтимера Шаймиева
(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Рустам Минниханов поздравил Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с днем рождения.
(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Рустам Минниханов поздравил Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с днем рождения.
Видеопоздравление опубликовано в Instargram Президента РТ на татарском языке:
«Кадерле Минтимер Шарипович, туган конегез белэн ихлас тэбрик итэм!
Видеоролик связан с недавно вышедшей книгой из серии «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается…», посвященной первому Президенту Татарстана. По сюжету ее от Рустама Минниханова получает и читает представитель молодого поколения республики. За кадром звучат цитаты Шаймиева.
«Любить надо ту землю, где ты родился и пригодился, где твои предки и твои дети, — говорит юбиляр. — Мы много тратим сил и средств, когда процесс запущен. “Лепить” через воспитание, создание условий человека достойного — это возможно».