Врио губернатора предложил давать «рассрочку» бедным семьям, у которых отключают тепло и свет

— Мне кажется, важно не перегибать палку. Есть отдельные случаи, и я ими буду заниматься (после визита в Озёрск мы на это обратили внимание). Это связано с деятельностью энергосбытовых и других компаний, которые поставляют коммунальные услуги. За неуплату они кого-то отключают от этих услуг, не принимая во внимание отдельные факторы. Нам и муниципальным властям надо подумать и ввести механизмы поддержки семей в трудном положении, — говорит Алиханов.

По словам врио губернатора, такими мерами поддержки могут стать «рассрочки» или другие механизмы, которые помогут жителям области преодолеть сложный жизненный период. Однако для получения «субсидий» необходимо будет предоставить документы, которые подтвердят тяжёлое материальное положение.

В конце ноября региональное министерство ЖКХ сообщало, что задолженность населения только за тепло составляет 1,1 миллиарда рублей. Однако общая сумма долга в 2016 году снизилась на 350 миллионов.