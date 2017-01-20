Отделение детской художественной школы № 4 открылось в микрорайоне Солнечный в Иркутске

Градоначальник поручил начальнику управления культуры Виталию Барышникову совместно с комитетом по градостроительной политике продолжить работу с застройщиками по расширению сети муниципальных художественных, музыкальных школ и школ искусств.

«Особо остро проблема нехватки учреждений дополнительного образования детей стоит в Октябрьском округе, — подчеркнул глава города. — Благодаря открытию филиала художественной школы № 4 здесь появились новые возможности для занятий. Надо продолжать эту работу и делать все для того, чтобы таких отделений было больше».

Общая площадь помещения, которое безвозмездно передано от одной из организаций Иркутска, составила чуть более 120 кв. м. Из городского бюджета были выделены деньги на проведение ремонта, перепланировки и закупку современного оборудования. В апреле-мае в отделении будет набран следующий класс юных художников.

Еще одно отделение детской школы искусств № 4, где обучаются 49 детей, переехало в новое помещение, расположенное на улице Образцова в микрорайоне Ново-Ленино. В мае в это отделение будет дополнительно набрано еще 45 учащихся.

«В среднем уже с нового учебного года количество учащихся увеличится на 100 человек, — отметил Виталий Барышников. — Уверен, что мы выполним поручение мэра и к сентябрю еще повысим возможности для занятий наших детей». Всего в Иркутске работают 14 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых обучаются около пяти тыс. детей от 6,6 до 17 лет.