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10:56 (мск), источник: Sputnik.by

МВД урезало квоты для беженцев на треть: теперь только 800 человек

Как и в прошлом году, больше всего беженцев смогут принять в Витебской и Гомельской областях, меньше всего иностранцев приедут жить в Гродненскую область.

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца в республике в текущем году: регионы страны смогут принять лишь 800 человек, что на треть меньше, чем в 2016-м.

Как следует из постановления МВД № 350 от 30 декабря 2016 года, которое было опубликовано в пятницу, на 2017 год для подразделений по гражданству и миграции УВД облисполкомов предусмотрены распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси. Совокупно по регионам квоты составляют 800 иностранных граждан.

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Так, Брестская область сможет принять 135 человек Витебская — 170, Гомельская — 170, Гродненская — 95, Минская — 115, Могилевская область — 115 человек.

Как было в прошлом году?

В конце декабря 2015 года МВД приняло аналогичное постановление, согласно которому в республике на 2016 год распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца составили по всем регионам страны 1200 человек. Таким образом, в 2017 году объем квоты сократился на треть.

В минувшем году было определено, что официальный статус беженца в Брестской области могут получить 200 человек, в Витебской — 250, в Гомельской — 250, в Гродненской — 150, в Минской и Могилевской — 175.

В 2015 году Беларусь, как и в 2016-м, приняла 1200 беженцев. Всего с 1997 года по 1 сентября 2015 года статус беженца в стране был предоставлен 910 иностранцам из 18 стран мира.

Дополнительная защита с июля 2009 года, когда в республике была введена данная форма помощи иностранным гражданам, по настоящее время предоставлена 930 иностранцам из девяти государств.

Квоты в Беларуси ежегодно устанавливаются на основании закона «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь».

Мигрантов из Украины стало меньше.

В последние годы в связи со сложной ситуацией на юго-востоке Украины большинство прибывающих в Беларусь из-за границы и желающих остаться в стране жить и работать были украинцами. Наиболее остро проблема их приема стояла в 2014 году, когда в Донбассе велись активные боевые действия — тогда Беларусь приняла 17 тысяч украинских граждан.

Сокращение потока беженцев с юго-востока Украины произошло в 2015 году, тогда в республику приехали 14 тысяч граждан этой страны.

Уже в мае 2016 года белорусские власти отмечали резкое сокращение потока беженцев из Украины — по оценкам МВД, их количество уменьшилось в три раза.

По этой же причине летом 2016 года Международный Красный Крест принял решение сократить финансирование своих проектов в Беларуси, России и Молдове.

В основном украинские беженцы в Беларуси размещаются в регионах, где сегодня особо востребована рабочая сила и профильные специалисты. В республике приняты нормативные акты, позволяющие гражданам из Донецка и Луганска поступать в белорусские вузы на бюджетную форму обучения.

Медицинское обслуживание украинские граждане в Беларуси получают на платной основе.

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