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11:03 (мск), источник: NewsKo

Губернатор представил состав нового правительства Пермского края

В новый состав краевого правительства из ранее действующих заместителей председателя правительства Пермского края вошли Владимир Рыбакин, Ирина Ивенских, Роман Кокшаров, Елена Абузярова (руководитель Аппарата Правительства). Свою должность сохранил и заместитель председателя правительства, министр промышленности, предпринимательства и торговли сохранил Алексей Чибисов.

Также в новой структуре появилось министерство территориальной безопасности, исполняющим обязанности министра которого назначен Андрей Ковтун.

Заместителем председателя правительства Пермского края назначена Татьяна Абдуллина, должность исполняющего обязанности министра социального развития занял Павел Фокин.

В статусе исполняющего обязанности министра здравоохранения остался Вадим Плотников.

Ирина Ивенских на должности заместителя председателя правительства продолжит курировать вопросы образования, культуры и спорта. Министерство образования и науки по-прежнему возглавляет Раиса Кассина. Исполняющим обязанности министра культуры назначена Галина Кокоулина, и.о. министра физической культуры, спорта и туризма — Олег Глызин.

Министром по делам Коми-Пермяцкого округа остался Виктор Рычков.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии по-прежнему возглавляет Константин Черемушкин.

Заместителем председателя правительства, главой минэкономразвития и инвестиций назначен Виктор Агеев. И.о. министра финансов — Антон Бахлыков. Ольга Антипина, возглавлявшая ранее это ведомство, теперь занимает пост советника губернатора.

Министром по управлению имуществом и земельным отношениям остался Николай Гончаров. Зампредом, министром строительства и ЖКХ назначен Сергей Галянин.

На сегодняшний день не утверждены кандидатуры главы министерства сельского хозяйства и продовольствия и министерства транспорта и связи.

Новый состав правительства характеризуется тем, что в нем явно выделены функциональные блоки, нагрузка между министрами распределена более равномерно, что позволит новым руководителям вникать в вопросы своих ведомств детально и нести ответственность за новые решения.

Напомним, Виктор Басаргин отправил в отставку краевое правительство 29 декабря. Этот шаг масштабной административной реформы, по его словам, назрел по причине ненадлежащего исполнения министрами своих полномочий и негативной оценки целевых показателей по реализации госпрограмм. В январе находящееся в отставке правительство работало с приставками и. о. Глава региона поочерёдно вызывал на ковёр отставных министров и беседовал с ними о проделанной в минувшем году работе и планах на год грядущий. Некоторые чиновники выходили из кабинета губернатора с твёрдой уверенностью в своём грядущем назначении на министерский пост, некоторые — с понурой головой.

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