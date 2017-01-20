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10:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация Дзержинска Нижегородской области рассматривает вариант с расселением жителей просевшего дома 6А по ул. Буденного

Администрация Дзержинска Нижегородской области рассматривает вариант с расселением жителей просевшего дома 6А по ул. Буденного. Об этом сообщает пресс-служба администрации города 20 января 2016 года.

Согласно информации, исполняющий обязанности главы горадминистрации Анатолий Слизов на встрече с жителями пострадавшего дома рассказал о возможных путях дальнейшего решения вопроса по жилью. В качестве одного из основных путей развития событий рассматривается расселение.

«В настоящее время администрация Дзержинска проводит мониторинг ситуации на рынке недвижимости города. Возможны следующие варианты: предоставление жителям пострадавшего дома нового жилья, не меньшего по площади, или выплата компенсационной стоимости квадратных метров жилья (в зависимости от площади квартиры)», — говорится в сообщении.

В ходе встречи жители были проинформированы о текущей ситуации, связанной с домом. «В последние два дня движение грунта приостановилось, новых трещин не образовалось, установленные маяки не нарушены. Если данная тенденция сохранится в ближайшие три дня, то 23—24 января граждане получат возможность забрать из своих квартир необходимые вещи», — отметил Анатолий Слизов.

Жители пострадавшего дома временно размещены в детском лагере «Город спорта». В настоящее время там находится 59 человек из 26 квартир. Кроме того, горадминистрация решила вопрос с временным размещением лиц, не прописанных в доме по ул. Буденного, но проживавших там на праве членов семей собственников квартир. Ранее данные граждане проживали на съемных квартирах, а вчера получили ключи от комнат в бывшей гостинице ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» на ул. Ульянова, 9 для временного размещения.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали причинами проседания дома в Дзержинске возможные нарушения при строительстве. Согласно уточненным данным, в доме проживал 151 человек. Ранее также сообщалось, что администрация Дзержинска намерена обратиться за помощью к региональной власти в случае признания дома аварийным, так как самостоятельно расселить целый дом не сможет.

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