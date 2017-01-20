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10:50 (мск), источник: Капитал

Минкульт объяснил, зачем нужен Экспертный совет по защите морали

Минкультуры опровергает информацию о том, что под патронатом ведомства происходит восстановление деятельности Национальной комиссии по общественной морали.

Источник: Капитал

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает Капитал.

Как говорится в сообщении, Минкультуры понимает обеспокоенность общественности в результате распространенной информации, будто под патронатом ведомства происходит восстановление деятельности Национальной комиссии по общественной морали, однако министерство официально заявляет, что не намеревалось создать орган, который будет осуществлять цензурный надзор над СМИ или препятствовать творческой деятельности художников.

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В Минкульте отметили, что действительно 11 января состоялось совещание, где обсуждались вопросы общественного контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты общественной морали.

В совещании приняли участие представители Госкомтелерадио, Минфина, Минкультуры и представители творческих союзов.

В Минкульте сообщили, что именно на творческие союзы согласно статье 15 Закона Украины «О защите общественной морали» возложена функция общественного контроля за его выполнением.

Но поскольку творческим союзам неприсуща контрольная функция, Минкультуры выступило с инициативой обратиться за разъяснениями, как реализовать этот Закон, в Комитет по вопросам культуры и духовности, а также Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.

«Поскольку Минкультуры не может выполнять экспертную функцию в этом вопросе, было принято решение создать экспертный консультативно-совещательный орган Минкультуры — экспертный совет по вопросам защиты общественной морали», — отмечается в заявлении.

«Всячески подчеркиваем, что основной целью такого совета является исключительно наработка критериев, которые впоследствии — после широкого общественного и профессионального обсуждения и учета позиций всех вовлеченных в процесс специалистов — будут утверждены Минкультуры. После наработки таких критериев совет прекратит свое существование, поскольку его задача будет исчерпана», — подытожили в министерстве.

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