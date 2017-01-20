МИД Беларуси: Никакая новость о БелАЭС не будет для Литвы достаточно хорошей
Литовская сторона делает все, чтобы дезавуировать выводы
Литовская сторона делает все, чтобы дезавуировать выводы
Таким образом
«К сожалению, хорошие новости нашим литовским партнерам не очень нужны. Или, скажем так, никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей», — отметил Мирончик, слова которого опубликованы на сайте МИД.
«В данном случае это очевидно как никогда, — сказал Мирончик. — За сутки до
«На этом фоне примечательно, что поводом для высказывания господина Линкявичюса стало некое письмо генерального директора МАГАТЭ, которое им не приводится и не цитируется. Нельзя же считать цитатой ссылку на неких “представителей МАГАТЭ”, которые, со слов литовской стороны, подтвердили некие опасения Вильнюса в отношении формата миссии?» — добавил он.
Он призвал уважать авторитет и мнение международных структур, а также дать экспертам МАГАТЭ и белорусским специалистам «спокойно закончить свою работу».
19 января МИД Литвы опубликовал на своем сайте сообщение с заявлением, что миссия SEED на Белорусской АЭС проводится не в полном объеме, а решение о том, что конкретно будут оценивать эксперты международной организации, определяла принимающая сторона, а не МАГАТЭ. Такой вывод литовское ведомство сделало на основании письма от генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано.
Литовская сторона утверждает, что эксперты миссии не анализируют критерии выбора стройплощадки, воздействие на окружающую среду и характер проведения исследований сейсмической активности района, а ограничены лишь оценкой безопасности конструкций.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что такой избирательный подход к применению норм ядерной безопасности наводит на мысль о том, что разработчикам БелАЭС есть что скрывать.