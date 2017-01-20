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11:13 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове назначили нового замглавы администрации по экономике

В Ростове-на-Дону новым заместителем главы администрации по вопросам экономики стал Дмитрий Чернышов.

Он сменил на своей должности Сергея Раздорского, который покинул свой пост 19 декабря 2016 года, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Дмитрий Чернышев родился в городе Батайске Ростовской области в 1980 году. В 2003 году он окончил Ростовский государственный университет по специальности «Экономика» с присвоением квалификации «магистр экономики», также имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Ранее Чернышев работал в Фонде инноваций и экономических технологий «Содействие-XXI ВЕК», а также в Южном федеральном университете, работал преподавателем в Пилотном центре государственных закупок РГУ. С 2016 года по январь 2017 года являлся руководителем ООО «Областной консалтинговый центр».

В декабре 2016 года в администрации Ростова свои должности также покинули первый заместитель главы администрации Ростова Сергей Кузнецов, а также главный архитектор города Юрий Дворников.

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