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11:31 (мск), источник: УралПолит.ру

Сергей Шойгу проверит исполнение оборонзаказа уральскими предприятиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января, ИА УралПолит.Ru. Министр обороны Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург. Глава военного ведомства открыл военные сборы.

В связи с его приездом штаб Центрального военного округа на проспекте Ленина в Екатеринбурге был оцеплен. Проход пешеходов у здания стал практически невозможен, у штаба скопилось большое количество автомобилей представители руководящего состава ЦВО.

«Для пешеходов проход с этой стороны улицы перекрыт, приоритет отдан военным. Людей не выпускают даже из трамваев. За безопасностью следит большое количество полицейских», — приводит РИА «ФедералПресс» слова горожан.

В ходе визита Сергей Шойгу посетит Уральский завод гражданской авиации, где проинспектирует ход выполнения предприятием Гособоронзаказа. Для Минобороны на предприятии изготавливают авиационную технику и комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Форпост».

«В Екатеринбурге глава военного ведомства заслушает командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов боевой подготовки и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири, проверит организацию боевого дежурства региональным центром управления», — сообщается на сайте Министрства обороны.

Данные сборы открывают очередной этап учений Вооруженных сил, которые посвящены действиям армейских подразделений в условиях внешней военной угрозы.

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