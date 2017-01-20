Сергей Шойгу проверит исполнение оборонзаказа уральскими предприятиями

В связи с его приездом штаб Центрального военного округа на проспекте Ленина в Екатеринбурге был оцеплен. Проход пешеходов у здания стал практически невозможен, у штаба скопилось большое количество автомобилей представители руководящего состава ЦВО.

«Для пешеходов проход с этой стороны улицы перекрыт, приоритет отдан военным. Людей не выпускают даже из трамваев. За безопасностью следит большое количество полицейских», — приводит РИА «ФедералПресс» слова горожан.

В ходе визита Сергей Шойгу посетит Уральский завод гражданской авиации, где проинспектирует ход выполнения предприятием Гособоронзаказа. Для Минобороны на предприятии изготавливают авиационную технику и комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Форпост».

«В Екатеринбурге глава военного ведомства заслушает командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов боевой подготовки и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири, проверит организацию боевого дежурства региональным центром управления», — сообщается на сайте Министрства обороны.

Данные сборы открывают очередной этап учений Вооруженных сил, которые посвящены действиям армейских подразделений в условиях внешней военной угрозы.