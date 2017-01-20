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13:22 (мск), источник: Новая Кубань

Новый генконсул Армении налаживает отношения с Кубанью

Вардан Асоян посетил краевую администрацию с первым официальным визитом.

Краснодар. 20 янв. — Новая Кубань. На встрече обсуждали вопросы межрегионального сотрудничества.

Новый генеральный консул Республики Армения в ЮФО намерен расширять с нашим регионом торгово-экономические связи.

Краснодарский край и Армения достаточно тесно сотрудничают в экспортно-импортном направлении. Только за первое полугодие 2016 года двустороннего товарооборота составил 28,2 млн долларов.

Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Швец отметил, что среди векторов сотрудничества особая роль принадлежит культуре:

 — Историческая и географическая близость способствует развитию культурно-гуманитарных связей.

По результатам встречи был разработан Протокол мероприятий на 2017 — 2018 годы, регламентирующий торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи.

По данным пресс-службы краевой администрации, его подпишут сразу после согласования с руководством региона.

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