Новый генконсул Армении налаживает отношения с Кубанью
Вардан Асоян посетил краевую администрацию с первым официальным визитом.
Вардан Асоян посетил краевую администрацию с первым официальным визитом.
Краснодар. 20 янв. — Новая Кубань. На встрече обсуждали вопросы межрегионального сотрудничества.
Новый генеральный консул Республики Армения в ЮФО намерен расширять с нашим регионом
Краснодарский край и Армения достаточно тесно сотрудничают в
Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Швец отметил, что среди векторов сотрудничества особая роль принадлежит культуре:
— Историческая и географическая близость способствует развитию
По результатам встречи был разработан Протокол мероприятий на 2017 — 2018 годы, регламентирующий
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