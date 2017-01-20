Крым продолжит курс на очищение власти от коррупции, заявил Аксенов

«Мы продолжаем курс на максимальную открытость и очищение власти, на борьбу с коррупцией. Десятки чиновников уволены по подозрению в совершении коррупционных деяний, многие лишились своих должностей за непрофессионализм и безответственность», — сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном Дню Республики Крым.

При этом по его словам, большинство государственных служащих добросовестно выполняют свою работу. Ротация кадров — это не самоцель, а средство повышения эффективности власти.