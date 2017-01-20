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12:14 (мск), источник: РИА Новости

Крым продолжит курс на очищение власти от коррупции, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Крым продолжит курс на максимальную открытость и очищение власти от коррупции, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА Новости

«Мы продолжаем курс на максимальную открытость и очищение власти, на борьбу с коррупцией. Десятки чиновников уволены по подозрению в совершении коррупционных деяний, многие лишились своих должностей за непрофессионализм и безответственность», — сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном Дню Республики Крым.

При этом по его словам, большинство государственных служащих добросовестно выполняют свою работу. Ротация кадров — это не самоцель, а средство повышения эффективности власти.

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